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بالصور|فلسطين

من خان يونس إلى رفح.. نزوح تلو نزوح

خيام النازحين في رفح أقيمت في مناطق جرداء (الأناضول)
6/12/2023

إلى رفح أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية توجه عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الذين اضطر بعضهم للنزوح للمرة الثالثة أو الرابعة في أقل من شهرين، بعد أن وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ليشمل مناطق القطاع كافة.

ومع تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي، أصبح معظم سكان قطاع غزة -البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة- بلا مأوى.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أمس الثلاثاء، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليا وصلوا إلى محافظة رفح خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان جيش الاحتلال توسيع عدوانه على القطاع.

ورغم مطالبات الإخلاء من قبل الاحتلال، فإن طائراته قصفت الطرق بين خان يونس ورفح، واستهدفت عدة منازل بمدينة رفح، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

نازحون من خان يونس إلى رفح لم يجدوا وسيلة نقل غير عربة يجرها حصان (الفرنسية)
ترك نحو 40 ألفا من النازحين شرق خان يونس المدارس والمستشفيات التي اتخذوها مأوى لهم وتوجهوا نحو رفح (الأناضول)
نازحات يفترشن الأرض (الأناضول)
مياه الشرب مطلب عزيز للنازحين (الفرنسية)
العدوان الإسرائيلي يفرض نزوحا قسريا على سكان غزة (الأناضول)
خيام على الطريق (الأناضول)
نازحون نصبوا خياما بلاستيكية متواضعة تحت المطر غرب مدينة خان يونس (الأناضول)
نازحون ينتظرون وسيلة انتقال، بينما اضطر آخرون إلى قطع المسافة إلى رفح سيرا على الأقدام (الأناضول)
النازحون من مختلف الأعمار (الأناضول)
هذا ما تبقى لديهم من متاع، فمن يمد إليهم يد العون؟ (الأناضول)
شاحنة تحمل نازحين في طريقهم إلى رفح (الفرنسية)
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة: كل محاولات التهجير ستبوء بالفشل (الفرنسية)