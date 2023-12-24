أبو عبيدة حاضر في وقفة الرباط.. والأطفال يبعثون رسائل تضامن وأمل

الرباط – كان الأطفال أبرز المشاركين في مسيرة الرباط الشعبية للتضامن مع غزة، التي دعت إليها عدة هيئات اليوم الأحد، وبعث الأطفال من خلال مشاهد وصور مختلفة رسائل تكشف وعيهم بما يحدث من ظلم رهيب لأقرانهم في فلسطين، إذ عبروا عن غضبهم لقتل أقرانهم الأبرياء، وقتل الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة، كما أدانوا تجاهل العالم لهذا الظلم، وكانت شخصية أبو عبيدة الأبرز في هذه المسيرة إذ قلد العديد منهم شكله ولباسه، وكشفوا للجزيرة نت متابعتهم لكل خطبه عبر القنوات التلفزيونية.