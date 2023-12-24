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بالصور|فلسطين

أبو عبيدة حاضر في وقفة الرباط.. والأطفال يبعثون رسائل تضامن وأمل

الصورة 1: تصدر أطفال من مختلف الأعمار والقادمون من مختلف المدن المسيرة الشعبية بالرباط للتضامن مع فلسطين.
أطفال من مختلف الأعمار يتصدرون المسيرة الشعبية في الرباط للتضامن مع فلسطين (الجزيرة)
24/12/2023

الرباط – كان الأطفال أبرز المشاركين في مسيرة الرباط الشعبية للتضامن مع غزة، التي دعت إليها عدة هيئات اليوم الأحد، وبعث الأطفال من خلال مشاهد وصور مختلفة رسائل تكشف وعيهم بما يحدث من ظلم رهيب لأقرانهم في فلسطين، إذ عبروا عن غضبهم لقتل أقرانهم الأبرياء، وقتل الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة، كما أدانوا تجاهل العالم لهذا الظلم، وكانت شخصية أبو عبيدة الأبرز في هذه المسيرة إذ قلد العديد منهم شكله ولباسه، وكشفوا للجزيرة نت متابعتهم لكل خطبه عبر القنوات التلفزيونية.

الصورة 2: نظرة بريئة تبحث عن الأمل وسط ظلام الهمجية الإسرائيلية والتواطؤ العالمي
نظرة بريئة تبحث عن الأمل وسط ظلام الهمجية الإسرائيلية والتواطؤ العالمي (الجزيرة)
الصورة 3: أبو عبيدة يحدد اتجاه ووعي أطفال المغرب هذه الأيام
أبو عبيدة يحدد اتجاه ووعي أطفال المغرب هذه الأيام (الجزيرة)
الصورة 4: أنقذوا الأطفال من الظلم والعدوان رسالة من طفلة مغربية للعالم
"أنقذوا الأطفال من الظلم والعدوان" رسالة من طفلة مغربية للعالم (الجزيرة)
الصورة 5 على أنغام الأناشيد الفلسطينية، يجسد أطفال مغاربة وسط الشارع محنة فلسطين
على أنغام الأناشيد الفلسطينية يجسد أطفال مغاربة وسط الشارع محنة فلسطين (الجزيرة)
الصورة 7 رسائل أبو عبيدة أصبحت محفوظة في أذهان الأطفال والشباب
رسائل أبو عبيدة أصبحت محفوظة في أذهان الأطفال والشباب (الجزيرة)
الصورة 9: المغاربة يؤيدون المقاومة وصواريخها التي ترعب إسرائيل
المغاربة يؤيدون المقاومة وصواريخها التي ترعب إسرائيل (الجزيرة)
الصورة 10: المؤسسات الدولية والأنظمة العربية ماتت في عيون المواطنين وليس عليهم سوى دفنها
المؤسسات الدولية ماتت في عيون المواطنين وليس عليهم سوى دفنها (الجزيرة)
الصورة 11: المقاطعة أضعف الإيمان لذلك يحرص المواطنون على التمسك بهذا السلاح ونشر الوعي باهميته لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتواطؤ الغربي
يحرص المواطنون على التمسك بالمقاطعة ونشر الوعي بأهميتها لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتواطؤ الغربي (الجزيرة)
الصورة 12: وقف التطبيع هو المطلب البارز للمغاربة من الصغار والكبار في كل الوقفات والمسيرات
وقف التطبيع هو المطلب البارز للمغاربة من الصغار والكبار في كل الوقفات والمسيرات (الجزيرة)