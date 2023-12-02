الاحتلال يواصل المجازر.. دماء ودموع في غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه الوحشي على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، متوعدا بتوسيع دائرة العدوان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، في مجزرة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال قصفا مكثفا عبر المقاتلات والمدفعية والزوارق على عدة مناطق في القطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن جيش الاحتلال يستهدف مناطق في غزة لم يستهدفها بعد منذ بداية الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 15207 فلسطينيين، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، كما ارتفعت أعداد المصابين في الفترة نفسها إلى أكثر من 40 ألفا و600 شخص.

فيما لا يزال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، ويرجح أن يكون معظمهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم بعد.