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بالصور|فلسطين

الاحتلال يواصل المجازر.. دماء ودموع في غزة

تحمل صغيرها إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة إثر تدمير منزلها بغارة إسرائيلية (الأناضول)
2/12/2023-|آخر تحديث: 2/12/202309:52 م (بتوقيت مكة المكرمة)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه الوحشي على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، متوعدا بتوسيع دائرة العدوان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، في مجزرة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وشن جيش الاحتلال قصفا مكثفا عبر المقاتلات والمدفعية والزوارق على عدة مناطق في القطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن جيش الاحتلال يستهدف مناطق في غزة لم يستهدفها بعد منذ بداية الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 15207 فلسطينيين، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، كما ارتفعت أعداد المصابين في الفترة نفسها إلى أكثر من 40 ألفا و600 شخص.

فيما لا يزال الآلاف من الفلسطينيين في عداد المفقودين، ويرجح أن يكون معظمهم قد استشهدوا تحت أنقاض منازلهم، ولم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشالهم بعد.

أعمدة الدخان تتصاعد عقب العدوان الإسرائيلي على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة (الأناضول)
أم وأبناؤها بعد خروجهم من وسط أنقاض منزلهم الذي دمره جيش الاحتلال (الأناضول)
فلسطينيون وسط أنقاض مبنى دمرته غارة جوية لجيش الاحتلال على رفح (الفرنسية)
أطفال يبكون ذويهم الذين استشهدوا وأصيبوا في العدوان الإسرائيلي المستمر (الأناضول)
الأطفال يتصدرون الضحايا شهداء ومصابين (الأناضول)
نساء غزة يحرصن على ارتداء إسدال الصلاة لضمان سترهن إذا تعرضن فجأة لمكروه (الأناضول)
آلة العدوان الإسرائيلي لا تستثني النساء والأطفال من همجيتها (الأناضول)
رضيعة تتلقى إسعافا وهي ملقاة على الأرض في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (الأناضول)
زوجة وأطفال وأقارب أحد الشهداء يتحلقون حول جثمانه خارج مستشفى ناصر في خان يونس (الأوروبية)
فراق ودموع (الأوروبية)
جيش الاحتلال يتعهد بتكثيف وتوسيع عدوانه ليشمل كافة مناطق غزة (الأناضول)
نقل جثمان أحد الشهداء من مشرحة مستشفى ناصر في خان يونس (الأناضول)
صلاة الجنازة على شهداء سقطوا في العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا (الأناضول)
مقابر جماعية لشهداء المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة على مرأى ومسمع من العالم (الأناضول)
سكان "مجمع مدينة حمد السكني" في خان يونس غادروا منازلهم وتجمعوا مع بعض متاعهم على طول أحد الشوارع بعد تلقيهم تحذيرا من الاحتلال بضربة وشيكة (الفرنسية)