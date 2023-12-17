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31 عاما على الإبعاد الكبير.. الجزيرة نت تنشر صورا من مرج الزهور

ألبوم صور عن مرج الزهور في ذكرى إبعاد 415 من قادة حماس والجهاد إلى جنوب لبنان 17 ديسمبر 1992 (خاصة بالجزيرة نت: حصلنا عليها من مبعدين سابقين).
المبعدون خلال إحدى مسيرات العودة إلى الحدود اللبناينة مع فلسطين (الجزيرة)
عوض الرجوب
17/12/2023

رام الله- عُرفوا إعلاميا باسم "مبعدو مرج الزهور" في إشارة إلى منطقة تحمل ذات الاسم جنوبي لبنان أبعد إليها 416 من قيادات حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في 17 ديسمبر/كانون الأول 1992.

جاء الإبعاد ردا على اختطاف جندي إسرائيلي، حيث شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية وغزة وأبعد المعتقلين.

هناك اجتمع رأي المبعدين على رفض القرار وأصروا على العودة إلى ديارهم، ولما كان جيش الاحتلال يواجههم بالرصاص كلما حزموا حقائبهم واقتربوا عائدين إلى الحدود، قرروا البقاء في العراء في ظروف جوية قاسية قبل أن يأتيهم المدد من خيام وطعام وشراب.

وشكلت تجربة مرج الزهور محطة مهمة في تاريخ حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إذ تحول مخيمهم جنوبي لبنان إلى بؤرة اهتمام للإعلام العالمي، فضلا عن تحوله إلى فرصة لتوسيع العلاقات وحشد الطاقات ضد الاحتلال.

خلال وجودهم في جنوبي لبنان نظم المبعدون أمورهم في لجان تنوعت بين السياسة والفكر والتعليم، وفوضوا الشهيد عبد العزيز الرنتيسي ناطقا رسميا باسمهم.

نتيجة الضغط الدولي، صدر قرار مجلس الأمن رقم 977 بتاريخ 19 فبراير/شباط 1993 ونص على عودتهم الفورية إلى ديارهم، فعاد أغلبهم خلال عام، وقليل منهم فضل البقاء خارج البلاد.

ألبوم صور عن مرج الزهور في ذكرى إبعاد 415 من قادة حماس والجهاد إلى جنوب لبنان 17 ديسمبر 1992 (خاصة بالجزيرة نت: حصلنا عليها من مبعدين سابقين).
الاحتلال أبعد 416 فلسطينيا من قادة حماس والجهاد إلى جنوب لبنان في 17 ديسمبر/كانون الأول 1992 (الجزيرة)
ألبوم صور عن مرج الزهور في ذكرى إبعاد 415 من قادة حماس والجهاد إلى جنوب لبنان 17 ديسمبر 1992 (خاصة بالجزيرة نت: حصلنا عليها من مبعدين سابقين).
عاش المبعدون ظروفا قاسية في بداية إبعادهم بما في ذلك تراكم الثلوج على خيامهم مع قلة الإمكانيات (الجزيرة)
ألبوم صور عن مرج الزهور في ذكرى إبعاد 415 من قادة حماس والجهاد إلى جنوب لبنان 17 ديسمبر 1992 (خاصة بالجزيرة نت: حصلنا عليها من مبعدين سابقين).
 استطاعت حركة حماس تنظيم صفوفها بين الداخل والخارج خلال الإبعاد (الجزيرة)
ألبوم صور عن مرج الزهور في ذكرى إبعاد 415 من قادة حماس والجهاد إلى جنوب لبنان 17 ديسمبر 1992 (خاصة بالجزيرة نت: حصلنا عليها من مبعدين سابقين).
نظم المبعدون أنفسهم وشكلوا لجانا لإدارة وتنظيم حياتهم الجديدة (الجزيرة)
ألبوم صور عن مرج الزهور في ذكرى إبعاد 415 من قادة حماس والجهاد إلى جنوب لبنان 17 ديسمبر 1992 (خاصة بالجزيرة نت: حصلنا عليها من مبعدين سابقين).
حدث الإبعاد في ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين (الجزيرة)
ألبوم صور عن مرج الزهور في ذكرى إبعاد 415 من قادة حماس والجهاد إلى جنوب لبنان 17 ديسمبر 1992 (خاصة بالجزيرة نت: حصلنا عليها من مبعدين سابقين).
كان من بين المبعدين أساتذة جامعات وأئمة مساجد ومدرسون (الجزيرة)