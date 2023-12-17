بالصور

بالصور|فلسطين

شعوب العالم تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

هكذا رسم المتظاهرون صورة بايدن خلال تجمعهم أمام السفارة الأميركية في جاكرتا (الأوروبية)
17/12/2023

تواصلت المظاهرات الشعبية حول العالم للمطالبة بوقف فوري ودائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبلغت تلك المظاهرات ذروتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا حيث احتشد آلاف المحتجين أمام السفارة الأميركية هناك تنديدا بدعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي.

ومن جاكرتا إلى العاصمة التونسية حيث المطالب والمواقف المنددة بالعدوان الإسرائيلي وداعميه واحدة، كما تردد صداها في العاصمة الفرنسية باريس، والبلجيكية بروكسل مرورا بهولندا، سبقتها مظاهرات للغرض نفسه أمس السبت في بريطانيا وإسبانيا وحتى مدينة نيويورك الأميركية، داعية إلى وقف فوري للعدوان.

إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون أمام السفارة الأميركية في تونس العاصمة تلبية لدعوة مبادرة العمل المشترك من أجل الفلسطينيين (الأناضول)
دمى ملفوفة بأكفان ملطخة بالدماء تمثل الشهداء من أطفال غزة تحملها المتظاهرات اللائي احتشدن أمام السفارة الأميركية في جاكرتا (الأوروبية)
المحتجون ينددون بالزعماء الداعمين للعدوان الإسرائيلي (الأناضول)
لافتة تلخص مطالب المشاركين في المظاهرة التونسية (الأناضول)
جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة البلجيكية بروكسل (الفرنسية)
المشاركون في مظاهرة بروكسل يطالبون بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)
محتجون من مختلف الجنسيات شاركوا في مظاهرات بروكسل التضامنية مع فلسطين (الأوروبية)
متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس يحملون علما فلسطينيا ضخما وينددون بالعدوان الإسرائيلي على غزة (الفرنسية)
متظاهرون في العاصمة الفرنسية يحملون لافتة كتب عليها: الحب والعدالة للجميع (الفرنسية)
المحتجون في باريس يطالبون بوقف جريمة التطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين (الفرنسية)
إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون وتحمل ألوان العلم الفلسطيني وتدعو إلى مقاومة الاحتلال ونصرة الشعب الفلسطيني (الفرنسية)
مسيرة في مدينة لايدن جنوب هولندا للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة (الأوروبية)
المشاركون في المسيرة يتوجهون من لايدن إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (الأوروبية)
مظاهرات تضامنية حاشدة في مدينة إسطنبول التركية (الأناضول)
فلسطين من النهر إلى البحر.. لافتة وهتاف (الأناضول)
مسيرة إسطنبول تخللها مشاهد تمثيلية للشهداء الذين يسقطون على مدار الساعة في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة (الأناضول)
منظر جوي لعشرات الآلاف من المسلمين الإندونيسيين يتجمعون أمام السفارة الأميركية في جاكرتا تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بدعم واشنطن لإسرائيل (الأناضول)
المطالبة بوقف فوري للإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين قاسم مشترك بين المحتجين على العدوان حول العالم (الفرنسية)
العاملون في المجال الصحي تجمعوا أمام مستشفى توماس بلندن أمس وانطلقوا في مسيرة أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة رافعين لافتات تحمل أسماء وألقاب زملائهم الذين قتلوا في تلك الهجمات (الأناضول)
جانب من المظاهرات التي شهدتها مدينة نيويورك للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة (الأناضول)