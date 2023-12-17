شعوب العالم تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

تواصلت المظاهرات الشعبية حول العالم للمطالبة بوقف فوري ودائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبلغت تلك المظاهرات ذروتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا حيث احتشد آلاف المحتجين أمام السفارة الأميركية هناك تنديدا بدعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي.

ومن جاكرتا إلى العاصمة التونسية حيث المطالب والمواقف المنددة بالعدوان الإسرائيلي وداعميه واحدة، كما تردد صداها في العاصمة الفرنسية باريس، والبلجيكية بروكسل مرورا بهولندا، سبقتها مظاهرات للغرض نفسه أمس السبت في بريطانيا وإسبانيا وحتى مدينة نيويورك الأميركية، داعية إلى وقف فوري للعدوان.