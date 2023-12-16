غزة تشيع الشهيد سامر أبو دقة

شيع المئات من الفلسطينيين اليوم جثمان الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة الذي استشهد، الجمعة، بقصف إسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال قيامه بواجبه الصحفي.

وبعد أداء صلاة الجنازة على أبو دقة في باحة مستشفى ناصر تم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة مدينة خان يونس.

وشارك المئات من الفلسطينيين وبينهم عشرات الصحفيين بمراسم تشييع جثمان أبو دقة، وكان الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة -الذي أصيب بالقصف ذاته بجروح- في مقدمة المشيعين مع بقية طاقم ومراسلي القناة.