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غزة تشيع الشهيد سامر أبو دقة

المئات شاركوا في تشييع الشهيد سامر ابو دقة في خان يونس (الأوروبية)
16/12/2023

شيع المئات من الفلسطينيين اليوم جثمان الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة الذي استشهد، الجمعة، بقصف إسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال قيامه بواجبه الصحفي.

وبعد أداء صلاة الجنازة على أبو دقة في باحة مستشفى ناصر تم مواراة جثمانه الثرى في مقبرة مدينة خان يونس.

وشارك المئات من الفلسطينيين وبينهم عشرات الصحفيين بمراسم تشييع جثمان أبو دقة، وكان الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة -الذي أصيب بالقصف ذاته بجروح- في مقدمة المشيعين مع بقية طاقم ومراسلي القناة.

عشرات الصحفيين في غزة حرصوا على المشاركة في تشييع الشهيد سامر (غيتي)
دموع الفراق (غيتي)
أقارب وأصدقاء الشهيد سامر يتحلقون حول جثمانه في مستشفى ناصر بخان يونس قبل تشييع جنازته (الأوروبية)
الزميل وائل الدحدوح حرص على المشاركة في تشييع جنازة الشهيد سامر رغم إصابته (الأوروبية)
لحظات عصيبة عاشتها عائلة الشهيد سامر (غيتي)
جثمان الشهيد سامر لدى خروجه من مشرحة مستشفى ناصر في خان يونس (غيتي)
جانب من المشاركين في تشييع الشهيد سامر (الفرنسية)
مقبرة خان يونس حيث دفن الشهيد سامر (الأناضول)
بكاء ورجاء (الفرنسية)
دماء على سترة الشهيد سامر تشهد على جريمة جيش الاحتلال (غيتي)
أعياها ألم الفقد فاستندت إلى جدار مقبرة خان يونس (الفرنسية)
جثمان الشهيد سامر ملفوفا بكفن كتب عليه اسمه وتاريخ استشهاده (غيتي)
الشهيد سامر يلحق بقائمة الشهداء الذين واصل تصوير قصصهم وظروف استشهادهم خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي (الأناضول)
السترة والخوذة من الميدان وحتى التشييع (الأناضول)
أفراد من عائلة الشهيد سامر يجلسون حول قبره بعد أن ووري جثمانه الثرى (الأناضول)
الخوذة شاهد على القبر (الأناضول)
دفنوا مصور الجزيرة الذي طالما صور جرائم الاحتلال لكن الحقيقة لن تدفن وستزداد انتشارا وسطوعا (الأناضول)