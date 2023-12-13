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نازحو غزة.. ماذا بعد رفح؟

الأمطار تفاقم معاناة النازحين في رفح (الفرنسية)
13/12/2023

لا مكان في قطاع غزة بمأمن من العدوان الوحشي الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فالإجرام الوحشي والمجازر اليومية لم تستثن ناحية أو مكانا حتى الأجزاء الغربية والوسطى من رفح أقصى جنوب القطاع، وهي مناطق ادعى جيش الاحتلال أنها "آمنة" للفلسطينيين النازحين.

تحولت مدينة رفح الواقعة عند الحدود مع مصر إلى مخيم ضخم للنازحين، حيث نصبت على عجل مئات الخيام باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية لا تحمي من مطر ولا تقي من برد الشتاء، ويفتقر آلاف النازحين هناك إلى أبسط مقومات الحياة.

لم تسلم رفح من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث طالت آلة الدمار والقتل النازحين هناك، واستشهد 20 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح في قصف طائرات الاحتلال الحربية عددا من المنازل هناك أمس الثلاثاء، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

في رفح بلغ تكدس آلاف النازحين ذروته، كما بلغ شح المؤن والمساعدات أسوأ حالاته، وحسب وزارة الصحة في غزة فإن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب غزة "أكثر من كارثي"، ويفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات العلاجية للجرحى.

كما أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الأعداد الكبيرة ونوعية الإصابات التي تصل إلى المستشفيات في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

وحذرت الوزارة من أن الوضع الصحي والإنساني في مراكز الإيواء قاتل نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية، كما رصدت الطواقم الصحية 326 ألف إصابة بالأمراض المعدية، وسط توقعات بأن تكون الأعداد أكثر بكثير.

وفي كلمة له أمس الثلاثاء أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن إسرائيل تعمل على جعل قطاع غزة مكانا "غير قابل للحياة"، ويجري دفع الناس جميعا نحو رفح، مؤكدا أن خطة تهجير الشعب الفلسطيني ما زالت مطروحة على طاولة الإسرائيليين.

وفي تقرير لها عن الوضع هناك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن ارتفاع ضغط النازحين على حدود غزة مع مصر والأوضاع المأساوية التي يعيشونها "تهدد بإجبارهم على الفرار إلى مصر"، وهو ما ذهب إليه أيضا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني مع تدفق المزيد من النازحين في منطقة ضيقة لا تستوعبهم.

مخيم للنازحين في رفح (الفرنسية)
النازحون يفتقرون إلى من يمد لهم يد المساعدة (الفرنسية)
نازحون من مختلف الأعمار (الفرنسية)
هكذا يلتمسون الدفء في برد الشتاء (الفرنسية)
خيام بدائية لا تقي من مطر (الفرنسية)
الأطفال يتصدرون عناوين المعاناة (الفرنسية)
منظر عام لخيم أقيمت على عجالة في رفح (الفرنسية)
رفح تضيق بالنازحين مع تواصل العدوان الإسرائيلي (الفرنسية)
الدقيق سلعة نادرة (الفرنسية)
لا توجد مخابز تلبي الحد الأدنى لحاجات النازحين (الفرنسية)
يجتمعون على المتاح من طعام (الفرنسية)
أطفال يقتنصون لحظة للعب أمام الخيام رغم المعاناة (الفرنسية)
حتى الخيام المتواضعة لا تتوفر للجميع (الفرنسية)
طائرات جيش الاحتلال لم تستثن رفح من غاراتها (الأناضول)
يفتشون عما بقي لهم من متاع بعد تدمير منزلهم في غارة جوية لجيش الاحتلال على رفح (الفرنسية)
هذا ما بقي لها (الأناضول)
نازح يتفقد آثار الدماء في خيمة عائلة أبو جامع التي نزحت من خان يونس حيث مزقت شظية من القصف الإسرائيلي الخيمة (الأناضول)
جثمان الشهيدة سيدال أبو جامع في المستشفى الكويتي برفح (الأناضول)
جانب من جثامين الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي أمام مشرحة مستشفى النجار (الأناضول)
أحد المنازل التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على رفح التي سبق أن زعم جيش الاحتلال أنها منطقة آمنة (رويترز)