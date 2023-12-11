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في غزة دموع ونزوح وصمود

نازحة بخان يونس تبكي خلال جمع جثث ذويها الذين استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية (غيتي)
11/12/2023-|آخر تحديث: 11/12/202306:26 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

بحلول اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع الأحد استشهاد 297 فلسطينيا وإصابة 550 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب خلالها جيش الاحتلال 21 مجزرة مروعة.

وأباد عدوان جيش الاحتلال عوائل بكاملها، كما قصف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، مما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى وتهديد حياة الموجودين بداخله.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة القصف الوحشية على القطاع المحاصر، ويكثف غاراته الجوية مستهدفا منازل المدنيين ومراكز النازحين، تزامنا مع توغلات برية في شمال القطاع وجنوبه، تخللتها اشتباكات ومعارك عنيفة مع المقاومة الفلسطينية التي تبدي ثباتا، رغم الفارق الهائل في القدرات العسكرية بين الطرفين.

ومع تصاعد العدوان تشتد المعاناة وتزداد قسوة على النازحين الذين تركوا منازلهم قسرا، بعد أن بات غالبيتهم في العراء، تقتلهم نيران القناصة والصواريخ الإسرائيلية في مدينة غزة، في حين يتهدد من نزحوا إلى مدينة رفح خطر الموت جوعا أو مرضا.

وعلى الرغم من الأوضاع التي لا يمكن أن يتحملها بشر، فإن أهالي غزة يزدادون صمودا، فهم يدركون أن إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي الغرض منه إجبارهم على التهجير قسرا.

أحد المنازل التي استهدفها جيش الاحتلال بالقصف الجوي في عدوانه على خان يونس (غيتي)
فلسطينيان يبحثان عن شيء من متاعهما وسط أطلال منزلهما الذي دمره جيش الاحتلال بغارة جوية على مخيم البريج (الأناضول)
فلسطينيات يلقين نظرة أخيرة على أحد الشهداء في مستشفى ناصر في خان يونس (الأناضول)
جيش الاحتلال يتمادى في عدوانه الوحشي على غزة لنشر الدمار في كافة أنحاء القطاع (الأناضول)
هذا ما استطاعوا انتشاله من وسط أنقاض منزلهم الذي دمرته طائرات جيش الاحتلال (الأناضول)
رجال الدفاع المدني و عدد من السكان يواصلون عمليات البحث والإنقاذ بين المباني التي دمرها العدوان الجوي الإسرائيلي على بلدة الزوايدة جنوب غزة (الأناضول)
لم يجدوا غير عربة يجرها حمار لنقل ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى مستشفى ناصر في خان يونس (غيتي)
مستشفى خان يونس يكتظ بالشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي (الأناضول)
آلة القتل الإسرائيلية تلاحق النازحين في جنوب غزة (الأناضول)
فلسطينية فقدت أفراد عائلتها في الاعتداءات الإسرائيلية، تجلس بجوار جثثهم في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (الأناضول)
الأمم المتحدة: لا يوجد أي مكان آمن للمدنيين في قطاع غزة (غيتي)
دموع الفراق (غيتي)
لا تكاد توجد عائلة في غزة لم يستشهد أحد أفرادها في العدوان الإسرائيلي المتواصل (غيتي)
نازحون يغادرون خان يونس وينزحون مجددا إلى رفح أقصى جنوب قطاع غزة بعد تصعيد جيش الاحتلال عدوانه (الأناضول)
طفولة نازحة.. لم يعد هناك وقت للعب (الفرنسية)
ماذا بعد النزوح إلى رفح على الحدود مع مصر؟ (الفرنسية)