في غزة دموع ونزوح وصمود

بحلول اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع الأحد استشهاد 297 فلسطينيا وإصابة 550 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب خلالها جيش الاحتلال 21 مجزرة مروعة.

وأباد عدوان جيش الاحتلال عوائل بكاملها، كما قصف مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، مما أدى إلى استشهاد مريضتين وإصابة العشرات داخل المستشفى وتهديد حياة الموجودين بداخله.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة القصف الوحشية على القطاع المحاصر، ويكثف غاراته الجوية مستهدفا منازل المدنيين ومراكز النازحين، تزامنا مع توغلات برية في شمال القطاع وجنوبه، تخللتها اشتباكات ومعارك عنيفة مع المقاومة الفلسطينية التي تبدي ثباتا، رغم الفارق الهائل في القدرات العسكرية بين الطرفين.

ومع تصاعد العدوان تشتد المعاناة وتزداد قسوة على النازحين الذين تركوا منازلهم قسرا، بعد أن بات غالبيتهم في العراء، تقتلهم نيران القناصة والصواريخ الإسرائيلية في مدينة غزة، في حين يتهدد من نزحوا إلى مدينة رفح خطر الموت جوعا أو مرضا.



وعلى الرغم من الأوضاع التي لا يمكن أن يتحملها بشر، فإن أهالي غزة يزدادون صمودا، فهم يدركون أن إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي الغرض منه إجبارهم على التهجير قسرا.