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بالصور|فلسطين

دمار غزة يتكرر في جنين

هذه الصورة ليست من غزة إنها من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة (الأناضول)
29/11/2023-|آخر تحديث: 29/11/202311:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)

منذ بداية عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لم تتوقف.

وكثف جيش الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية التي استشهد خلالها 246 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3325، بينهم 125 امرأة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وفي القلب من هذه المدن والبلدات تأتي مدينة ومخيم جنين اللذان أعلنهما جيش الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، ونشر قواته بتعزيزات كبيرة هناك، حيث ترافقها جرافات، سبق واقتحمت المدينة من عدة محاور.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة، ودمرت البنية التحتية، وتعمدت تجريف الطرق، وإتلاف شبكات المياه والصرف الصحي.

وعلى نهج اتبعته مع مستشفيات غزة، حاصرت دبابات الاحتلال كافة مستشفيات المخيم ما يعيق حركة تنقل الأجهزة الطبية والمرضى وذويهم. ويتخوف السكان والأطباء من استهداف المستشفيات والأبنية وأن يتحول مصير المرافق الصحية إلى مصير مثيلاتها في قطاع غزة.

فلسطينيون يتفقدون منزلا مدمرا إثر قصف الاحتلال خلال عملية عسكرية استمرت 18 ساعة في مخيم جنين للاجئين (الفرنسية)
إلى جانب المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، هناك منازل أخرى حولتها إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحام المخيم (الأناضول)
سيدة فلسطينية تجلس وسط الأنقاض بعد غارة شنها جيش الاحتلال على مخيم جنين (الأوروبية)
جانب من الدمار الذي ألحقته مسيّرات جيش الاحتلال في إحدى غاراتها على مدينة جنين (الفرنسية)
حجم الدمار يشهد على وحشية جيش الاحتلال (الفرنسية)
العدوان على مخيم جنين يتواصل بشكل شبه يومي (الأناضول)
جيش الاحتلال يواصل عدوانه الانتقامي، وتخريبه المنظم للبنية التحتية في المخيمات الأكثر فقرا وتهميشا في الضفة الغربية (الأناضول)
لا يوجد بيت أو محل تجاري في مدينة ومخيم جنين لم يخترقه رصاص جيش الاحتلال (الفرنسية)
شاب فلسطيني يصعد على درج مدمر لمبنى سكني استهدفته غارة إسرائيلية على مخيم جنين (الأوروبية)
الاحتلال يتعمّد تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في مخيم جنين (رويترز)
قوات الاحتلال داهمت بيوت الشهداء والأسرى، في مخيم جنين وخربتها، وانتشرت في الشوارع والحارات وحاصرت المخيم (الأناضول)
.. وتعرضت منازل وممتلكات وسيارات الفلسطينيين في المخيم لأضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي (الأوروبية)
جيش الاحتلال يستهدف إرغام الناس على ترك المخيم ليقوم بالاستفراد بالمقاومين هناك (الأناضول)
آليات جيش الاحتلال في طرقات مخيم جنين (الأناضول)