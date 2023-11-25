نظرة على أطلال غزة

في ثاني أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة التي توقف خلالها العدوان الإسرائيلي على غزة لمدة 4 أيام بموجب الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تكشف المشاهد في قطاع غزة حجم الدمار الهائل الذي تعرض له القطاع طيلة 49 يوما متواصلة.

وفضلا عن الآلاف من ضحايا العدوان الذين سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود، تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يلحق دمارا هائلا طال كل شيء في القطاع، من منازل وممتلكات، وبنى تحتية ومدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق.

وبينما ذهب نازحون لتفقد منازلهم في شمال غزة، لم يتمكن الكثير ممن نزحوا إلى مدينة خان يونس من العودة إلى ديارهم، بسبب تدميرها بالكامل جراء اعتداءات جيش الاحتلال، حيث يواصلون حياتهم في خيام مؤقتة.

في غضون ذلك وبعد التوقف المؤقت للغارات، أسقطت طائرات لجيش الاحتلال أمس الجمعة منشورات تخاطب فيها النازحين في جنوب غزة قائلة "إن الحرب لم تنتهِ بعد، وإن منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها، وعلى السكان البقاء في المنطقة الإنسانية جنوبي القطاع".