بالصور

بالصور|فلسطين

نظرة على أطلال غزة

ابتسامة أمل رغم المعاناة (الأوروبية)
25/11/2023

في ثاني أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة التي توقف خلالها العدوان الإسرائيلي على غزة لمدة 4 أيام بموجب الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تكشف المشاهد في قطاع غزة حجم الدمار الهائل الذي تعرض له القطاع طيلة 49 يوما متواصلة.

وفضلا عن الآلاف من ضحايا العدوان الذين سقطوا بين شهيد وجريح ومفقود، تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يلحق دمارا هائلا طال كل شيء في القطاع، من منازل وممتلكات، وبنى تحتية ومدارس ومستشفيات وغيرها من المرافق.

وبينما ذهب نازحون لتفقد منازلهم في شمال غزة، لم يتمكن الكثير ممن نزحوا إلى مدينة خان يونس من العودة إلى ديارهم، بسبب تدميرها بالكامل جراء اعتداءات جيش الاحتلال، حيث يواصلون حياتهم في خيام مؤقتة.

في غضون ذلك وبعد التوقف المؤقت للغارات، أسقطت طائرات لجيش الاحتلال أمس الجمعة منشورات تخاطب فيها النازحين في جنوب غزة قائلة "إن الحرب لم تنتهِ بعد، وإن منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها، وعلى السكان البقاء في المنطقة الإنسانية جنوبي القطاع".

ركام وأنقاض المباني على جانبي الطريق (الأوروبية)
أحياء سكنية أبيدت بالكامل ودمرت معالمها (الأناضول)
أبراج ومرافق أصبحت أثرا بعد عين (الأوروبية)
تبحث بين ركام منزلها المدمر عن شيء يقيها برد الشتاء (الأناضول)
عائدون سيرا على الأقدام للاطمئنان على أقاربهم (الأوروبية)
جانب من الدمار الذي ألحقه العدوان بمنطقة خزاعة شرق خان يونس (الأوروبية)
هل أبقى عدوان جيش الاحتلال لها شيئا من متاع منزلها؟ (الأناضول)
حتى المساجد لم تسلم من قصف الاحتلال (الأناضول)
هنا كانت روضة أطفال (الفرنسية)
الأبجدية تعجز عن وصف حجم وحشية العدوان (الفرنسية)
هنا كان عرس حيث سجل أهل البيت الدعوة لأفراحهم على جدرانه لكن العدوان حوّله إلى مأتم (الأناضول)
الحجر يتحدث عما ألمّ بالبشر والشجر جراء المجازر الإسرائيلية الوحشية في غزة (غيتي)
البيت ليس مجرد جدران وأثاث لكنه أسرة وحنين وذكريات (غيتي)
هذا ما بقي لديها بعد تدمير منزل أسرتها في العدوان (غيتي)
عائلة تتفقد منزلها المدمر في بيت لاهيا شمال مدينة غزة (الأناضول)
وسط الأنقاض جلست تغسل ملابس ما بقي من أفراد عائلتها في دير البلح (الأناضول)
لم يتمكن العديد من نازحي غزة من العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم بعد القصف، ويواصلون العيش في خيام مؤقتة في الجنوب (الأناضول)
العَلم الفلسطيني رمزية صمود أصحاب الأرض والحق مهما بلغت وحشية اعتداءات الاحتلال (الأناضول)
منشورات لجيش الاحتلال باللغة العربية ألقاها جوا على خان يونس بالتزامن مع بدء الهدنة يحذر فيها النازحين من العودة إلى شمال القطاع (الفرنسية)