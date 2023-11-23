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بالصور|فلسطين

دمار غزة غاية عدوان جيش الاحتلال

حتى المساجد والكنائس لم تسلم من العدوان الإسرائيلي على غزة (الأوروبية)
23/11/2023

يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع مساحة الدمار في عدوانه على قطاع غزة بأقصى استطاعته، متبعا سياسة الأرض المحروقة، مصحوبة بمجازره المتواصلة بغرض الإبادة الجماعية لشعب غزة.

ومع استمرار جيش الاحتلال في عدوانه على غزة، تتزايد أعداد الشهداء والجرحى، كما تتزايد رقعة الخراب والدمار المتعمد لمنازل وممتلكات ومرافق شعب غزة.

ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية مئات المدارس والمشافي، وأخرجت محطة كهرباء غزة وخلايا الطاقة الشمسية عن الخدمة، كما دمرت 50 مقرا حكوميا، ومحطات ضخ المياه الثلاث، وأخرجت 6 محطات تحلية مياه عن الخدمة، ضمن خطة تجويع وتعطيش وإبادة سكان غزة.

ولم تسلم دور العبادة، وكذلك مراكز المنظمات الدولية، من الاعتداءات الإسرائيلية، إذ دمر الاحتلال نحو 70 مسجدا و3 كنائس.

وأوردت صحيفتا "واشنطن بوست" و"فايننشال تايمز" الأميركيتان خرائط بالوضع في قطاع غزة حتى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تظهر آثار الأضرار البالغة في شمال القطاع ومدينة غزة وجنوبا في خان يونس ورفح.

وتبين الخرائط أن نحو 51% من البنايات في شمال غزة دمرت أو تعرضت لأضرار على الأرجح، وتصل هذه النسبة في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 18%.

وطال الدمار الهائل أكثر من 45 ألف وحدة سكنية في شمال القطاع، شملت المنازل والأبراج السكنية ودور العبادة والمراكز الصحية والتعليمية، كما دمرت نحو 244 مدرسة، آخرها مدرسة الفاخورة.

كما طال الدمار الناتج عن عدوان جيش الاحتلال الورش والمنشآت الصغيرة والأراضي الزراعية التي تقدَّر بنحو 18% من كامل مساحة القطاع المكتظ بالسكان صاحب أكبر كثافة سكانية في العالم إلى جانب هونغ كونغ، إذ يعيش أكثر من 2.2 مليون فلسطيني على مساحة لا تزيد على 365 كيلومترا مربعا.

وقد خرجت عن العمل مشافي الإندونيسي والعيون الدولي وبيت حانون والأهلي العربي والميداني الأردني والمعمداني والشفاء والصداقة التركي، وما بقي من مراكز صحية مهدد بالتوقف بعد منع وصول الأدوية والوقود.

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على جنوب غزة بعد أن طالب سكان شمال القطاع بالنزوح إلى هناك (رويترز)
واحدة من المقابر الجماعية للشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي في خان يونس (الأناضول)
البحث عن ضحايا العدوان الإسرائيلي بين ركام منزل عائلة عويضة في رفح دمرته طائرات جيش الاحتلال في اليوم الـ47 للعدوان (الأناضول)
أحياء كاملة دمرت في العدوان على غزة (غيتي)
جانب من الدمار الذي ألحقته طائرات جيش الاحتلال في عدوانها على مخيم جباليا شمال شرق مدينة غزة (رويترز)
عيون الصغار تتفتح على الدمار.. فمن يراهن على النسيان؟ (غيتي)
أطلال المساجد تشهد على المجازر (الفرنسية)
جيش الاحتلال يرفع علم إسرائيل على مبنى مجاور لمسجد في شمال غزة استهدفه بالعدوان (غيتي)
كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة التي تعرضت للقصف في غارة جوية إسرائيلية (الأوروبية)
بين أطلال مسجد دمره جيش الاحتلال في غاراته على خان يونس، وفي ظل نقص الغذاء وندرة الوقود جلست لتعد الطعام لأسرتها بما تيسر لديها (رويترز)
البحث عن جثامين الضحايا بين أنقاض المباني السكنية التي دمرتها طائرات جيش الاحتلال (غيتي)
حصار وعدوان وجوع.. فمن لهؤلاء؟ (الفرنسية)
نازحة من مدينة غزة إلى خان يونس لا تجد إلا الحطب لإعداد الخبز (غيتي)
إحدى مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي طالها العدوان (الأوروبية)
مزارعون يزرعون أراضيهم في دير البلح وسط قطاع غزة الذي تقدر مساحة أراضيه الزراعية بنحو 18% من إجمالي مساحة القطاع المكتظ بالسكان (الأناضول)
مياه الشرب باتت نادرة بعد أن دمر جيش الاحتلال محطات ضخ المياه الثلاث في غزة وأخرج 6 محطات تحلية مياه عن الخدمة، بخطة تجويع وتعطيش وإبادة سكان غزة (الأوروبية)
على أطلال منزله جلس يبث همومه إلى الناي (الفرنسية)