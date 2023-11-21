شهداء يشيعون شهداء في غزة

إما شهيد أو مشروع شهيد.. هذا هو حال أهالي قطاع غزة في ظل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل مجازره في مختلف أنحاء القطاع شمالا ووسطا وجنوبا لليوم الـ 46 على التوالي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا، بينهم أكثر من 5840 طفلا و3920 امرأة، في حين زاد عدد الإصابات على 33 ألفا.

وأشار المركز إلى 6800 مفقود لا يزال جزء منهم تحت الأنقاض، والجزء الآخر ملقى في طرقات وشوارع يمنع الاحتلال الوصول إليها.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 عناصر من طواقم الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال سيارة للدفاع المدني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.