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بالصور|فلسطين

شهداء يشيعون شهداء في غزة

دموع ومواساة بعد استشهاد العشرات وإصابة آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة (الأناضول)
21/11/2023

إما شهيد أو مشروع شهيد.. هذا هو حال أهالي قطاع غزة في ظل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل مجازره في مختلف أنحاء القطاع شمالا ووسطا وجنوبا لليوم الـ 46 على التوالي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا، بينهم أكثر من 5840 طفلا و3920 امرأة، في حين زاد عدد الإصابات على 33 ألفا.

وأشار المركز إلى 6800 مفقود لا يزال جزء منهم تحت الأنقاض، والجزء الآخر ملقى في طرقات وشوارع يمنع الاحتلال الوصول إليها.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 عناصر من طواقم الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال سيارة للدفاع المدني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

استشهاد أكثر من 5840 طفلا منذ بدء عدوان جييش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة (الأوروبية)
انتشال جثث شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الحاج في مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح بغزة الذي دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأناضول)
الطفل الجريح محمد وسام قدورة من مخيم جباليا للاجئين لدى وصوله إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة بعد نقله من المستشفى الإندونيسي (الفرنسية)
وجوه الأبرياء تفضح وحشية جيش الاحتلال الذي لا يكف عن ارتكاب المجازر (الفرنسية)
نظرات ثقة وثبات رغم الألم والمعاناة (الفرنسية)
أكثر من 200 مصاب نقلوا من المستشفى الإندونيسي في شمال غزة إلى خان يونس وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له المستشفى الإندونيسي أمس (الفرنسية)
مشرحة مستشفي شهداء الأقصى في دير البلح تكتظ بجثامين الشهداء أطفال ونساء ورجال (الأناضول)
جانب من الدمار الذي ألحقه عدوان جيش الاحتلال على دير البلح (الأناضول)
رجال الدفاع المدني ومتطوعون يواصلون البحث بين أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات جيش الاحتلال في عدوانها على دير البلح (الأناضول)
نجوا من الموت بأعجوبة بعد تدمير منزلهم في غارة جوية لجيش الاحتلال على مخيم النصيرات في دير البلح (الأناضول)
تودع ذويها من مشرحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح قبل دفنهم (الأناضول)
يحمل حفيده الشهيد في مستشفى ناصر عقب الغارات الجوية الإسرائيلية على مبنى في خان يونس يؤوي نازحين (الأوروبية)
حول جثامين ذويهم تجمع عدد من أقارب الشهداء الذين ذهبوا ضحية عدوان جوي شنته طائرات جييش الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس (الأوروبية)
من بين الشهداء هناك من تم التعرف عليه ومنهم من بقي مجهولا (غيتي)
صلاة الجنازة على عدد من الشهداء الذين سقطوا اليوم أمام مستشفى ناصر في خان يونس (الأوروبية)
العزاء في الصبر والاحتساب (الفرنسية)