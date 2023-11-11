مظاهرات أوروبية تندد بحرب الإبادة في غزة

تصدرت لندن قائمة العواصم والمدن الأوروبية التي شهدت اليوم مظاهرات احتاجاجية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقدّرت الشرطة البريطانية عدد المشاركين بالمسيرة -التي انطلقت تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"- بـ 300 ألف شخص، بينما توقعت جهات قريبة من المنظمين أن يكون العدد 750 ألفا.

كما شهدت العواصم الفرنسية والبلجيكية والألمانية وغيرها من المدن الأوروبية مظاهرات للغرض نفسه، وقد رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف فوري لهذا العدوان الذي اعتبروه إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا، كما وصموا منفذي العدوان والمشاركين فيه وداعميه بأنهم "نازيون جدد لن يغفر التاريخ جرائمهم".