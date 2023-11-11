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بالصور|فلسطين

مظاهرات أوروبية تندد بحرب الإبادة في غزة

متظاهرون في بروكسل يرفعون صورا لمن يعتبرونهم قادة العدوان كتب عليها "التاريخ لن يغفر مطلقا لداعمي التطهير العرقي" (الفرنسية)
11/11/2023

تصدرت لندن قائمة العواصم والمدن الأوروبية التي شهدت اليوم  مظاهرات احتاجاجية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقدّرت الشرطة البريطانية عدد المشاركين بالمسيرة -التي انطلقت تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"- بـ 300 ألف شخص، بينما توقعت جهات قريبة من المنظمين أن يكون العدد 750 ألفا.

كما شهدت العواصم الفرنسية والبلجيكية والألمانية وغيرها من المدن الأوروبية مظاهرات للغرض نفسه، وقد رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف فوري لهذا العدوان الذي اعتبروه إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا، كما وصموا منفذي العدوان والمشاركين فيه وداعميه بأنهم "نازيون جدد لن يغفر التاريخ جرائمهم".

متظاهرون بمدينة مونبلييه جنوب فرنسا يرتدون أقنعة وجه تمثل الرئيس إيمانويل ماكرون وقد تلطخت يداه بالدماء (الأوروبية)
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احتجاجات بالعاصمة الألمانية على المذابح التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة (غيتي)
متظاهرون يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين عند جسر ويفرلي في إدنبرة بأسكتلندا (غيتي)
مسيرة حاشدة بلندن نظمها تحالف يضم "حملة التضامن مع فلسطين، أصدقاء الأقصى، تحالف أوقفوا الحرب، الرابطة الإسلامية في بريطانيا، المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، حملة نزع السلاح النووي" (الأوروبية)
مئات الآلاف شاركوا في مسيرة شهدتها العاصمة البريطانية مطالبين بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)
جانب من المشاركين في "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" التي شهدتها لندن (الأناضول)
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متظاهرون في أسكتلندا يحملون أكفانا رمزية لفلسطينيين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي (غيتي)
مشاركة واسعة في مظاهرات بروكسل المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي (الفرنسية)
متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية في مظاهرة بالقرب من ساحة الجمهورية في باريس للمطالبة بوقف فوري للعدوان على غزة (الفرنسية)
مظاهرة حاشدة في برشلونة الإسبانية وتظهر لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين. كفى تجارة أسلحة مع إسرائيل" (الفرنسية)
محتجون يرفعون لافتات تطالب بوقف النار في غزة خلال مظاهرة دعم للشعب الفلسطيني بالعاصمة القبرصية (الفرنسية)
مشاركة واسعة بمظاهرة اليوم في ألمانيا للمطالبة بالحرية لفلسطين (غيتي)
محتجون يحتشدون أمام مقر القنصلية الأميركية في نابولي الإيطالية (الأوروبية)
لافتات تطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي وأخرى تحمل أشعارا بالعربية خلال المظاهرات التي بلغت ذروتها بلندن اليوم (الأناضول)
لافتة رفعها المحتجون تندد بتكرار "المحرقة" ومجازر رواندا وسربرنيتسا في غزة (الأوروبية)
المتظاهرون بأوروبا يجمعون على ضرورة الوقف الفوري للعدوان رافعين لافتات في بعض المسيرات تعتبر إسرائيل دولة إرهابية (الأوروبية)