بالصور

بالصور|فلسطين

مجازر إسرائيلية على مدار الساعة

جانب من آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
1/11/2023

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ26 على التوالي، مرتكبا مجازر على مدار الساعة بحق المدنيين العزل هناك، كما طال العدوان الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد 3 من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح واعتُقل عشرات آخرون.

واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم شمالي الضفة، واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء أيضا مدنا وبلدات في قلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله وأحياء في القدس المحتلة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8796 شخصا، بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 22 ألفا و219.

ولا يزال هناك كثير من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وقالت السلطات في غزة إنها تلقت 2030 بلاغا عن مفقودين بين الأنقاض، بينهم 1120 طفلا. ومع استمرار المحرقة يتزايد عدد الضحايا على مدار الساعة، وتتسع دائرة الدمار التي يخلفها العدوان الذي يدفع بمزيد من النازحين قسرا.

تشييع جثامين الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة (الفرنسية)
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أطفال يتابعون مرور جنازة الشهداء في مخيم جنين ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية بعد مخيم بلاطة، والذي يسكنه نحو 27 ألف نسمة (رويترز)
مجزرة إسرائيلية ثانية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة الأربعاء خلال أقل من 24 ساعة (رويترز)
بلغ ضحايا المجزرة التي ارتكبتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غاراتها على مخيم جباليا الثلاثاء 400 ضحية بين شهيد وجريح (الأناضول)
محاولة انتشال الضحايا من بين أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها (الأناضول)
فلسطينيون يفتشون بين أنقاض منازلهم التي دمرها العدوان الإسرائيلي على خان يونس (غيتي)
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إحدى ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا (الأناضول)
في جباليا، يحملون ضحاياهم ويسألون متى يتحرك الضمير الغربي لوقف مسلسل المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين العزل (الأناضول)
العدوان الإسرائيلي على جباليا ألحق دمارا بأحياء كاملة (رويترز)
فلسطينيون يبحثون عن جثامين الشهداء والمصابين المطمورين تحت أنقاض مبنى سكني بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (الأوروبية)
جثامين عدد من الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي داخل مشرحة مستشفى الأقصى في دير البلح بغزة (الأناضول)
تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على دير البلح (الأناضول)
صلاة الجنازة على عدد من الشهداء الذين سقطوا في العدوان على خان يونس (غيتي)
الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على غزة لا تتوقف، إذ تمعن في الانتقام من المدنيين الأبرياء وتدمير منازلهم وإشاعة الخراب في البنية الأساسية والمرافق الخدمية (رويترز)