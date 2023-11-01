مجازر إسرائيلية على مدار الساعة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ26 على التوالي، مرتكبا مجازر على مدار الساعة بحق المدنيين العزل هناك، كما طال العدوان الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة حيث استشهد 3 من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح واعتُقل عشرات آخرون.

واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم شمالي الضفة، واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء أيضا مدنا وبلدات في قلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله وأحياء في القدس المحتلة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8796 شخصا، بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 22 ألفا و219.

ولا يزال هناك كثير من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وقالت السلطات في غزة إنها تلقت 2030 بلاغا عن مفقودين بين الأنقاض، بينهم 1120 طفلا. ومع استمرار المحرقة يتزايد عدد الضحايا على مدار الساعة، وتتسع دائرة الدمار التي يخلفها العدوان الذي يدفع بمزيد من النازحين قسرا.