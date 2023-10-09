مظاهرات دولية لنصرة غزة والتنديد بإسرائيل

لليوم الثالث تواليا تتواصل المظاهرات والوقفات التضامنية تأييدا لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف قطاع غزة وأسفرت عن قتل وأسر مئات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وصباح أول أمس السبت أطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه العملية العسكرية غير المسبوقة ضد إسرائيل، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ وعمليات تسلل واقتحام مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

وتجاوزت المظاهرات حدود الوطن العربي لتصل إلى القارة الأوروبية وأميركا، حيث شهدت دول مثل هولندا وإسبانيا وتركيا وقفات تضامنية نصرة لغزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا انتقاميا واسع النطاق.