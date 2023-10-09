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أخبار|فلسطين

مظاهرات دولية لنصرة غزة والتنديد بإسرائيل

SYDNEY, AUSTRALIA - OCTOBER 09: Palestine supporters march towards the Sydney Opera House during a rally on October 09, 2023 in Sydney, Australia. The Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel from Gaza by land, sea, and air, over the weekend, killing over 600 people and wounding more than 2000, agency reports said. Reports also said Israeli soldiers and civilians have been kidnapped by Hamas and taken into Gaza. The attack prompted a declaration of war by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, and ongoing retaliatory strikes by Israel on Gaza killing hundreds in the aftermath. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)
مسيرة حاشدة بالقرب من دار الأوبرا في أستراليا تضامنا مع الشعب الفلسطيني (غيتي)
9/10/2023

لليوم الثالث تواليا تتواصل المظاهرات والوقفات التضامنية تأييدا لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مستوطنات غلاف قطاع غزة وأسفرت عن قتل وأسر مئات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

وصباح أول أمس السبت أطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه العملية العسكرية غير المسبوقة ضد إسرائيل، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ وعمليات تسلل واقتحام مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

وتجاوزت المظاهرات حدود الوطن العربي لتصل إلى القارة الأوروبية وأميركا، حيث شهدت دول مثل هولندا وإسبانيا وتركيا وقفات تضامنية نصرة لغزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا انتقاميا واسع النطاق.

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المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان شهدت احتفالات شعبية لدعم فلسطين (الجزيرة)
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دعم كويتي غير محدود لنضال المقاومة ومساندة الشعب الفلسطيني (الجزيرة)
Members of Harakat Hezbollah al Nujaba, hold a Palestinian flag and other flags during a protest in solidarity with Palestinians in Gaza, in Baghdad, Iraq, October 8, 2023. REUTERS/Ahmed Saad
العراق دعا لمظاهرات شعبية مليونية يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير لنصرة الشعب الفلسطيني (رويترز)
Supporters of the Palestinian people from the Palestinian Youth Movement and other groups demonstrate outside the White House about the conflict between Israel and Hamas, during a protest in Washington, U.S., October 8, 2023. REUTERS/Allison Bailey NO RESALES. NO ARCHIVES
أنصار الشعب الفلسطيني يتظاهرون خارج البيت الأبيض في الولايات المتحدة (رويترز)
People shout slogans during a rally in solidarity with Palestinians in Gaza, in Istanbul, Turkey October 7, 2023. REUTERS/Dilara Senkaya
مئات الأشخاص تجمعوا في ساحة مسجد الفاتح بإسطنبول تلبية لدعوة جمعية شباب الأناضول دعما لـ"طوفان الأقصى" (رويترز)
A person walks with a Palestinian flag during a demonstration to express support for the people of Palestine, in Cape Town, South Africa, October 9, 2023. REUTERS/Esa Alexander
متظاهر يسير حاملا العلم الفلسطيني في جنوب أفريقيا (رويترز)
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Houthi supporters rally to show support to Palestinian factions, in Sanaa, Yemen October 7, 2023. REUTERS/Khaled Abdullah
مئات اليمنيين تظاهروا في صنعاء بدعوة من الحوثيين تأييدا للعملية العسكرية للمقاومة الفلسطينية (رويترز)
Palestinian supporters rally outside Ottawa City Hall on October 8, 2023 in Ottawa after the Palestinian militant group Hamas launched an attack on Israel. - Israel, reeling from the deadliest attack on its territory in half a century, formally declared war on Hamas Sunday as the conflict's death toll surged close to 1,000 after the Palestinian militant group launched a massive surprise assault from Gaza. (Photo by Dave Chan / AFP)
وقفة تضامنية خارج قاعة مدينة أوتاوا في كندا لنصرة الشعب الفلسطيني (الفرنسية)
Students from the American University of Beirut (AUB) burn Israeli flags during a rally in support of Palestinians outside the main gate of the university in the Lebanese capital on October 9, 2023. - Israel relentlessly pounded the Gaza Strip overnight and into October 9 as fighting with Hamas continued around the Gaza Strip, as the death toll from the war against the Palestinian militants surged above 1,100. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)
طلاب من الجامعة الأميركية في بيروت يحرقون العلم الإسرائيلي خلال مسيرة لدعم الفلسطينيين (الفرنسية)