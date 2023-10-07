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"طوفان الأقصى".. مشاهد لن تنساها إسرائيل

لا صوت يعلو على صفارات الإنذار في مطار بن غوريون (الجزيرة)
7/10/2023-|آخر تحديث: 7/10/202311:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تكشف الصور عن هول الصدمة التي تعيشها إسرائيل جراء عملية "طوفان الأقصى"، التي باغتت بها المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال فجر السبت، حيث تمكنت من التوغل برا وبحرا وجوا في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

وأدى الهجوم غير المسبوق إلى مقتل وجرح المئات من الإسرائيليين، فضلا عن عشرات الأسرى من الضباط والجنود، الذين تؤكد المقاومة أنهم باتوا في قبضتها ونقلوا إلى أنفاق، وأماكن آمنة في غزة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، قصف خلالها العديد من الأبراج السكنية، ما خلّف مئات القتلى والجرحى من الفلسطينيين.

فلسطينيون يتقدمون نحو مستوطنات غلاف غزة (رويترز)
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على تخوم غزة بعد تدمير دبابة إسرائيلية (رويترز)
يدكون السياج الفاصل لفتح الطريق للمقاومين (رويترز)
جنود إسرائيليون في إحدى نقاط الاشتباك قرب سديروت (الأناضول)
استنفار إسرائيلي في غلاف غزة (رويترز)
صور من الأقمار الصناعية للمعارك بمستوطنات غلاف غزة.
"طوفان الأقصى" كما رصدته الأقمار الاصطناعية (مواقع التواصل)
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ارتباك في صفوف القوات الإسرائيلية (رويترز)
مقاومون في طريقهم من خان يونس (جنوبي غزة) إلى مستوطنات الغلاف (الفرنسية)
حرائق في عسقلان جراء هجمات المقاومة (رويترز)
صدمة في عسقلان مع تساقط صواريخ المقاومة (رويترز)
سيارة في سديروت غاب أصحابها وبقي الكلب (رويترز)
الصواريخ مهدت الطريق لـ"طوفان الأقصى" (رويترز)
حدود مفتوحة أمام بنادق المقاومة (رويترز)
صاروخ يصيب سيارة في عسقلان (رويترز)
إصابة مباشرة لمبنى في تل أبيب (رويترز)
مروحية لإجلاء جنود إسرائيليين جرحى من سديروت (الأناضول)
جثث في الشوارع وفوضى في مستوطنات الغلاف (رويترز)
دمار في غزة إثر القصف الإسرائيلي المكثف (الفرنسية)
إسرائيل تقصف برجا سكنيا في مدينة غزة (رويترز)
القصف الإسرائيلي امتد إلى سيارات الإسعاف (رويترز)
بكاء وأنقاض في غزة إثر القصف الإسرائيلي (الفرنسية)