"طوفان الأقصى".. مشاهد لن تنساها إسرائيل

تكشف الصور عن هول الصدمة التي تعيشها إسرائيل جراء عملية "طوفان الأقصى"، التي باغتت بها المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال فجر السبت، حيث تمكنت من التوغل برا وبحرا وجوا في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

وأدى الهجوم غير المسبوق إلى مقتل وجرح المئات من الإسرائيليين، فضلا عن عشرات الأسرى من الضباط والجنود، الذين تؤكد المقاومة أنهم باتوا في قبضتها ونقلوا إلى أنفاق، وأماكن آمنة في غزة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، قصف خلالها العديد من الأبراج السكنية، ما خلّف مئات القتلى والجرحى من الفلسطينيين.