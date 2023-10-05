أذربيجان.. طبيعة خلابة تعانق حضارات متنوعة

إلى جانب العديد من الأماكن التاريخية التي تمثل حضارات وثقافات عدة في أذربيجان -سواء في العاصمة باكو أو في غيرها من المدن- تتمتع البلاد بطبيعة خلابة حيث المساحات الشاسعة من السهول الخضراء في وسطها والجبال الشاهقة في الشمال، فضلا عن العديد من الغابات والبحيرات والأنهار، وهي طبيعة منحها لها موقعها الجغرافي في منطقة جنوب القوقاز بين غرب آسيا وشرق أوروبا.

وتعمل الحكومة منذ سنوات على زيادة عائدات البلاد غير النفطية من خلال تشجيع النهوض بقطاع السياحة، فأذربيجان التي لم تكن قبل سنوات قليلة على خارطة السياحة العالمية أصبحت اليوم مقصدا للسياح من مناطق عديدة -ولا سيما روسيا وتركيا والعالم العربي- بعد أن هيأت بنيتها التحتية لذلك وشجعت على الاستثمار في هذا القطاع المهم.