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بالصور

أذربيجان.. طبيعة خلابة تعانق حضارات متنوعة

باكو.. طبيعة تعانق التاريخ
أبراج اللهب في قلب العاصمة الأذرية باكو (الجزيرة)
مصطفى رزق
5/10/2023-|آخر تحديث: 5/10/202312:16 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

باكو – إلى جانب العديد من الأماكن التاريخية التي تمثل حضارات وثقافات عدة في أذربيجان -سواء في العاصمة باكو أو في غيرها من المدن- تتمتع البلاد بطبيعة خلابة حيث المساحات الشاسعة من السهول الخضراء في وسطها والجبال الشاهقة في الشمال، فضلا عن العديد من الغابات والبحيرات والأنهار، وهي طبيعة منحها لها موقعها الجغرافي في منطقة جنوب القوقاز بين غرب آسيا وشرق أوروبا.

وتعمل الحكومة منذ سنوات على زيادة عائدات البلاد غير النفطية من خلال تشجيع النهوض بقطاع السياحة، فأذربيجان التي لم تكن قبل سنوات قليلة على خارطة السياحة العالمية أصبحت اليوم مقصدا للسياح من مناطق عديدة -ولا سيما روسيا وتركيا والعالم العربي- بعد أن هيأت بنيتها التحتية لذلك وشجعت على الاستثمار في هذا القطاع المهم.

باكو.. طبيعة تعانق التاريخ - أذربيجان
أبراج اللهب أو الشعلة في باكو تتكون من 3 مبانٍ شاهقة يصل ارتفاعها إلى 190 مترا (الجزيرة)
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مركز حيدر علييف في باكو من أشهر المباني العصرية وصممته المهندسة العراقية الراحلة زها حديد (الجزيرة)
باكو.. طبيعة تعانق التاريخ - أذربيجان
باكو تحتوي على مجموعة متنوعة من الأنماط المعمارية يعود تاريخ بعضها إلى القرن الـ12 (الجزيرة)
باكو.. طبيعة تعانق التاريخ - أذربيجان
إلى جانب المباني التاريخية هناك أيضا العديد من المباني العصرية الحديثة التي تعبر عن تطور البلاد (الجزيرة)
باكو.. طبيعة تعانق التاريخ - أذربيجان
متحف السجاد في باكو صمم على هيئة سجادة مطوية (الجزيرة)
باكو.. طبيعة تعانق التاريخ - أذربيجان
حدائق كثيرة تنتشر على مساحات شاسعة في باكو وغيرها من المدن الأذربيجانية (الجزيرة)
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باكو.. طبيعة تعانق التاريخ - أذربيجان
طبيعة خلابة تتمتع بها أذربيجان نتيجة لموقعها الجغرافي في منطقة جنوب القوقاز بين غرب آسيا وشرق أوروبا (الجزيرة)