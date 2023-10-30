يهود إيران يدينون جرائم إسرائيل في غزة

امتدت الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتشمل يهود إيران حيث شهدت العاصمة طهران، اليوم الاثنين، مسيرة تندد بالمجازر الإسرائيلية نظمها المجتمع اليهودي هناك، وواكبتها وقفة احتجاجية للغرض نفسه نظمها يهود في مدينة أصفهان الواقعة على بُعد 340 كيلومترا جنوب طهران.

واجتمع العشرات من يهود إيران، رجالا ونساء، في كنيس يوسف آباد بالعاصمة طهران لإدانة جرائم الكيان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة، بحضور زعيم الطائفة اليهودية في إيران، الحاخام يونس حمامي لاله زار، وممثل اليهود في إيران عضو البرلمان همایون سامياح نجف آبادي، ورئيس مجلس شورى اليهود الإيرانيين هاراف يهودا غيرامي.

في ختام الاجتماع صدر بيان باسم يهود إيران، جاء فيه "نحن اليهود الإيرانيين الذين يعيشون في طهران وشيراز وأصفهان ويزد وكرمانشاه، ندين المذبحة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، الواقع تحت الحصار والمحروم من أبسط الاحتياجات الإنسانية، على يد الكيان الصهيوني الإسرائيلي، ونعلن أن تصرفات هذا النظام تتعارض مع التعاليم اليهودية".

وشدد البيان على أن تصرفات إسرائيل مدانة من قبل جميع الأديان والشعوب الحرة في العالم، قائلا: "إن دعم الدول الإمبريالية للكيان الصهيوني يجعلها شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان، وهم مسؤولون عن جرائم القتل المرتكبة ضد الأبرياء".

وطالب البيان بعدم استهداف الأماكن المقدسة، ووقف المجازر بحق المدنيين، وإعلان وقف إطلاق النار فورا. كما دعا إلى رفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية مثل الوقود والأدوية والغذاء إلى المنطقة.

وفي مدينة أصفهان، نظم العشرات من اليهود وقفة احتجاجية على الجرائم الإسرائيلية في غزة، بعد تجمعهم في كنيس تاج داود بالمدينة. وأدان زعيم يهود أصفهان سليمان صادقبور في كلمة الاعتداءات الإسرائيلية وقال إن "ممارسات الصهاينة تجاه الفلسطينيين مخجلة".