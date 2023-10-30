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بالصور|فلسطين

يهود إيران يدينون جرائم إسرائيل في غزة

زعيم الطائفة اليهودية في إيران يونس حمامي: من غير المقبول أن يقتل الكيان الصهيوني الأطفال والنساء العزل في انتهاك للدين اليهودي (الأناضول)
30/10/2023-|آخر تحديث: 31/10/202312:03 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

امتدت الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتشمل يهود إيران حيث شهدت العاصمة طهران، اليوم الاثنين، مسيرة تندد بالمجازر الإسرائيلية نظمها المجتمع اليهودي هناك، وواكبتها وقفة احتجاجية للغرض نفسه نظمها يهود في مدينة أصفهان الواقعة على بُعد 340 كيلومترا جنوب طهران.

واجتمع العشرات من يهود إيران، رجالا ونساء، في كنيس يوسف آباد بالعاصمة طهران لإدانة جرائم الكيان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة، بحضور زعيم الطائفة اليهودية في إيران، الحاخام يونس حمامي لاله زار، وممثل اليهود في إيران عضو البرلمان همایون سامياح نجف آبادي، ورئيس مجلس شورى اليهود الإيرانيين هاراف يهودا غيرامي.

في ختام الاجتماع صدر بيان باسم يهود إيران، جاء فيه "نحن اليهود الإيرانيين الذين يعيشون في طهران وشيراز وأصفهان ويزد وكرمانشاه، ندين المذبحة الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، الواقع تحت الحصار والمحروم من أبسط الاحتياجات الإنسانية، على يد الكيان الصهيوني الإسرائيلي، ونعلن أن تصرفات هذا النظام تتعارض مع التعاليم اليهودية".

وشدد البيان على أن تصرفات إسرائيل مدانة من قبل جميع الأديان والشعوب الحرة في العالم، قائلا: "إن دعم الدول الإمبريالية للكيان الصهيوني يجعلها شريكة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان، وهم مسؤولون عن جرائم القتل المرتكبة ضد الأبرياء".

وطالب البيان بعدم استهداف الأماكن المقدسة، ووقف المجازر بحق المدنيين، وإعلان وقف إطلاق النار فورا. كما دعا إلى رفع الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية مثل الوقود والأدوية والغذاء إلى المنطقة.

وفي مدينة أصفهان، نظم العشرات من اليهود وقفة احتجاجية على الجرائم الإسرائيلية في غزة، بعد تجمعهم في كنيس تاج داود بالمدينة. وأدان زعيم يهود أصفهان سليمان صادقبور في كلمة الاعتداءات الإسرائيلية وقال إن "ممارسات الصهاينة تجاه الفلسطينيين مخجلة".

جانب من اليهود الإيرانيين المشاركين في مسيرة بطهران احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في غزة (الأوروبية)
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إيرانيات يهوديات يشاركن في المسيرة بالقرب من كنيس يوسف آباد في طهران (الأناضول)
رئيس مجلس شورى اليهود الإيرانيين هاراف يهودا غيرامي يقول: اليهودية والصهيونية شيئان مختلفان ونعلن أننا ضد أعمال الصهاينة وندينها بشدة (الأناضول)
عشرات اليهود الإيرانيين حضروا الاجتماع الذي عقد بكنيس يوسف آباد بالعاصمة طهران للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة (الأناضول)
يهود إيرانيون يحملون لافتات تندد بـ"جرائم الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني المضطهد، والمظلوم والأعزل" (الأناضول)
قيادات الطائفة اليهودية في إيران تتقدم المسيرة المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)
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حضور نسائي لافت في اجتماع أعضاء الطائفة اليهودية الإيرانية قبل انطلاق المسيرة المنددة بجرائم إسرائيل (الأوروبية)
النائب عن الطائفة اليهودية بالبرلمان الإيراني، همايون سامح ياه نجف آبادي: "ليعلم نتنياهو وحكومته أنّ عواقب هذه الحرب ستكون وخيمةً لهم، يجب محاكمة هذا الكيان ومسؤوليه الأشرار في المحاكم الدولية" (الأناضول)
epa10948714 Members of the Iranian Jewish community participate in an anti-Israeli rally to condemn Israel's attack on Gaza held under the slogan 'don't commit crime in the name of Judaism', at the Yusef Abad Synagogue, in Tehran, Iran, 30 October 2023. Thousands of Israelis and Palestinians have died since the militant group Hamas launched an unprecedented attack on Israel from the Gaza Strip on 07 October, and the Israeli strikes on the Palestinian enclave which followed it. EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
المشاركون في الاجتماع يؤكدون أنهم ضد الصهاينة ويشددون على أن "اليهودية والصهيونية شيئان مختلفان" (الأوروبية)
epa10948699 Members of the Iranian Jewish community hold a banner during an anti-Israeli rally to condemn Israel's attack on Gaza held under the slogan 'don't commit crime in the name of Judaism', in a street near the Yusef Abad Synagogue, in Tehran, Iran, 30 October 2023. Thousands of Israelis and Palestinians have died since the militant group Hamas launched an unprecedented attack on Israel from the Gaza Strip on 07 October, and the Israeli strikes on the Palestinian enclave which followed it. EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
إيرانيات يهود يحملن صورا للدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي كتب عليها "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار" (الأوروبية)
epa10948755 Members of the Iranian Jewish community participate in an anti-Israeli rally to condemn Israel's attack on Gaza held under the slogan 'don't commit crime in the name of Judaism', at the Yusef Abad Synagogue, in Tehran, Iran, 30 October 2023. Thousands of Israelis and Palestinians have died since the militant group Hamas launched an unprecedented attack on Israel from the Gaza Strip on 07 October, and the Israeli strikes on the Palestinian enclave which followed it. EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
اجتماع يهود إيران ومسيرتهم اليوم حملا شعار "لا ترتكبوا جريمة باسم اليهودية" (الأوروبية)
epa10948713 A member of the Iranian Jewish community walks past a banner displayed on a wall at the Yusef Abad Synagogue during an anti-Israeli rally to condemn Israel's attack on Gaza held under the slogan 'don't commit crime in the name of Judaism', in Tehran, Iran, 30 October 2023. Thousands of Israelis and Palestinians have died since the militant group Hamas launched an unprecedented attack on Israel from the Gaza Strip on 07 October, and the Israeli strikes on the Palestinian enclave which followed it. EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
ملصق مكتوب بالفارسية والعبرية يندد بالجرائم الصهيونية في غزة معلق على جدار كنيس يوسف آباد بطهران (الأوروبية)
إلى جانب العاصمة طهران شهدت مدينة أصفهان وقفة احتجاجية لليهود هناك تندد بجرائم إسرائيل في غزة (الأناضول)
المشاركون في اجتماع كنيس يوسف آباد أجمعوا على ضرورة محاكمة القيادات الإسرائيلية المسؤولة عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (الأناضول)