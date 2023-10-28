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بالصور|فلسطين

شعوب العالم تطالب بوقف مجازر إسرائيل في غزة

مظاهرات غير مسبوقة في العاصمة البريطانية لندن تطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة (الأوروبية)
28/10/2023

من إندونيسيا إلى كندا، ومن الخليل بفلسطين إلى أوسلو في النرويج، ومن قرغيزستان إلى السويد، مرورا ببريطانيا وفرنسا وألمانيا والبوسنة، وتركيا، شهد العديد من عواصم ومدن العالم مظاهرات حاشدة تندد بمجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والمتصاعدة في قطاع غزة.

وطالبت الأعداد الهائلة من المتظاهرين حول العالم بضرورة الوقف الفوري للمجازر والتطهير العرقي الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كما نددوا بمواقف القادة الغربيين الداعمين للعدوان والمؤيدين له.

فلسطينيون يحملون ملصقات تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية خلال مسيرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (الفرنسية)
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آلاف المحتجين يحتشدون أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مطالبين قادة العالم بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (الأوروبية)
أعداد هائلة من المحتجين يحملون الأعلام التركية والفلسطينية ويحتشدون في المظاهرة التي نظمها عدد من الأحزاب السياسية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي (الأناضول)
متظاهرون يتجمعون أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول دعما للفلسطينيين وإدانة للعدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)
احتجاجات وسط العاصمة القرغيزية بشكيك تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي (الأوروبية)
مظاهرات حاشدة في قلب العاصمة الفرنسية باريس تطالب بوقف فوري للمجازر الإسرائيلية في غزة (الأناضول)
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الآلاف يشاركون في مسيرة حاشدة في العاصمة البريطانية لندن حملت عنوان "من أجل فلسطين" رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تطالب بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة (الفرنسية)
لافتات تندد بموقف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الداعم لإسرائيل وتخاطبه إحداها: عار عليك.. يداك ملطختان بالدماء (الفرنسية)
متظاهرون يحملون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال "مسيرة من أجل فلسطين" في دورتموند، غرب ألمانيا (الفرنسية)
المحتجون على العدوان الإسرائيلي يعيدون تمثيل جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وإمعانه في قتل الأطفال (الفرنسية)
المحتجون في العاصمة الألمانية برلين يحملون الأعلام الفلسطينية ويهتفون مطالبين بوقف العدوان على غزة (الأوروبية)
مظاهرات حاشدة في العاصمة الإيطالية روما ترفع الأعلام الفلسطينية وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي (الأوروبية)
إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون في روما تطالب بوقف التطهير العرقي بحق الفلسطينيين (الأوروبية)
متظاهرون يتجمعون أمام مبنى البرلمان السويدي وسط ستوكهولم يطالبون بوقف العدوان (الفرنسية)
جانب من المظاهرات التي شهدتها ساحة كريستيانسبورغ في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن (الأوروبية)
محتجون يحملون أعلاما فلسطينية خلال مسيرة تضامنية مع فلسطين، في الساحة الفدرالية بالعاصمة السويسرية برن (الأوروبية)
مظاهرة تضامنية مع غزة في ساحة المصلى بمدينة موستار بالبوسنة يطالبون بحماية الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي (الأناضول)
حشد من اليهود المناهضين للحرب ينظمون اعتصاما في محطة غراند سنترال في نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (الأناضول)
احتجاجات في العاصمة النرويجية أوسلو (الأوروبية)
احتجاجات أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة تورونتو كبرى المدن الكندية تطالب بوقف العدوان (الأناضول)
العَلم الفلسطيني القاسم المشترك بين التظاهرات الداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (الفرنسية)
يرفعن أكف الضراعة وتلهج ألسنتهن بالدعاء من أجل غزة وأهلها (الأوروبية)