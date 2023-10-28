شعوب العالم تطالب بوقف مجازر إسرائيل في غزة

من إندونيسيا إلى كندا، ومن الخليل بفلسطين إلى أوسلو في النرويج، ومن قرغيزستان إلى السويد، مرورا ببريطانيا وفرنسا وألمانيا والبوسنة، وتركيا، شهد العديد من عواصم ومدن العالم مظاهرات حاشدة تندد بمجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والمتصاعدة في قطاع غزة.

وطالبت الأعداد الهائلة من المتظاهرين حول العالم بضرورة الوقف الفوري للمجازر والتطهير العرقي الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كما نددوا بمواقف القادة الغربيين الداعمين للعدوان والمؤيدين له.