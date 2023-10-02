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أخبار|قطر

إكسبو قطر 2023.. نحو مدن أكثر خضرة

إكسبو قطر 2023 (الصحافة القطرية)
إكسبو قطر للبستنة 2023 يهدف إلى تشجيع الناس وإلهامهم لإيجاد الحلول المبتكرة لمشكلة التصحر واعتماد الزراعة (الصحافة القطرية)
2/10/2023

انطلقت في الدوحة -اليوم الاثنين- فعاليات المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023"، الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل" للمرة الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي.

يحمل إكسبو قطر للبستنة 2023 أهمية كبرى في تسليط الضوء على قضايا الزراعة والبستنة والاستدامة، ويوفر المعرض منصة للبلدان المشاركة لعرض التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء والموارد الطبيعية، كذلك يعزز التعاون الدولي في هذا المجال ويشجع على تبادل المعرفة والتجارب بين الدول المشاركة.

كما تهدف دولة قطر باستضافتها المعرض إلى تعزيز التعاون الدولي في القضايا البيئية والثقافية والتصدي للتحدي العالمي المشترك لقضايا المناخ، من خلال تمهيد الطريق لهذا التبادل الدولي للابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل التحول العالمي إلى مدن أكثر خضرة.

Qatar's Emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, United Arab Emirates' President Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Uzbekistan's President Shavkat Mirziyoyev and other officials water set up plants during the opening ceremony of Expo 2023 Doha at Al Bidda Park in Doha, Qatar, October 2, 2023. Amiri Diwan/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
حضر الافتتاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من رؤساء الدول والحكومات (رويترز)
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"إكسبو قطر 2023" هو أول معرض دولي للبستنة من فئة "إيه 1" (A1) في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الفرنسية)
QATAR-EXPO-2023 In this handout picture released by the Expo 2023 Doha on October 2, 2023, shows dancers performing the opening ceremony of the Expo at Al-Bidda park in Qatar's capital. - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EXPO 2023 DOHA"- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === (Photo by EXPO 2023 DOHA / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EXPO 2023 DOHA"- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
"إكسبو قطر 2023" يستمر لمدة 6 أشهر ومن المتوقع أن يستقبل 3 ملايين زائر (الفرنسية)
2-معرض إكسبو للبستنة يركز على تحويل الصحراء إلى أراض خضراء ( الجزيرة)
تقام فعاليات معرض "إكسبو قطر 2023" على أرض تبلغ مساحتها 1.7 مليون متر مربع (الجزيرة)
إكسبو قطر 2023 (الصحافة القطرية)
إكسبو قطر يسعى إلى التصدي لعدة قضايا بيئية وزراعية ذات أهمية عالمية (الصحافة القطرية)
إكسبو قطر 2023 (الصحافة القطرية)
مناطق الحدائق والمعارض البستانية تشتمل على عروض للنباتات والزهور والتصاميم البستانية المبتكرة (الصحافة القطرية)
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مترو الدوحة سيكون أسهل وسيلة انتقال لزوار معرض إكسبو الدوحة (الجزيرة)
مترو الدوحة أسهل وسيلة انتقال لزوار معرض إكسبو قطر 2023 (الجزيرة)