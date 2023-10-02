إكسبو قطر 2023.. نحو مدن أكثر خضرة

انطلقت في الدوحة -اليوم الاثنين- فعاليات المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023"، الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل" للمرة الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي.

يحمل إكسبو قطر للبستنة 2023 أهمية كبرى في تسليط الضوء على قضايا الزراعة والبستنة والاستدامة، ويوفر المعرض منصة للبلدان المشاركة لعرض التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء والموارد الطبيعية، كذلك يعزز التعاون الدولي في هذا المجال ويشجع على تبادل المعرفة والتجارب بين الدول المشاركة.

كما تهدف دولة قطر باستضافتها المعرض إلى تعزيز التعاون الدولي في القضايا البيئية والثقافية والتصدي للتحدي العالمي المشترك لقضايا المناخ، من خلال تمهيد الطريق لهذا التبادل الدولي للابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل التحول العالمي إلى مدن أكثر خضرة.