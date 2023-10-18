غضب شعبي يعم العالم بعد مجزرة المعمداني

أشعلت مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها مساء أمس الثلاثاء بقصف مستشفى المعمداني في غزة موجة غضب واسعة حول العالم، حيث تعالت الأصوات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الموغل في وحشيته.

وسقط في المجزرة -التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الكائن بحي الزيتون- أكثر من 500 شهيد، بينهم أطفال ونساء وطواقم طبية، ونازحون لجؤوا إليه بعد أن دمرت منازلهم وبحثوا عن مكان آمن.

وعمت مظاهرات الغضب الشعبي المنددة بالعدوان عواصم ومدنا عربية وإسلامية وأوروبية وأميركية منادية بمواقف دولية عاجلة لوقف إراقة الدماء وردع جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يتمادى في ارتكابها بدم بارد على مرأى ومسمع من العالم، مطمئنا إلى عدم المحاسبة وأن أنهار دماء أبناء غزة التي يريقها بقصفه المتواصل لن تحرك الضمير الغربي الذي يتماهى معه بالصمت.