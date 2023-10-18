بالصور

بالصور|فلسطين

غضب شعبي يعم العالم بعد مجزرة المعمداني

متظاهرة في العاصمة الأميركية واشنطن خلال احتجاجات منددة بالمجزرة الإسرائيلية وتحمل لافتة كُتب فيها "حياة الفلسطينيين مهمة" (الأناضول)
18/10/2023-|آخر تحديث: 18/10/202305:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أشعلت مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها مساء أمس الثلاثاء بقصف مستشفى المعمداني في غزة موجة غضب واسعة حول العالم، حيث تعالت الأصوات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الموغل في وحشيته.

وسقط في المجزرة -التي استهدفت المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الكائن بحي الزيتون- أكثر من 500 شهيد، بينهم أطفال ونساء وطواقم طبية، ونازحون لجؤوا إليه بعد أن دمرت منازلهم وبحثوا عن مكان آمن.

وعمت مظاهرات الغضب الشعبي المنددة بالعدوان عواصم ومدنا عربية وإسلامية وأوروبية وأميركية منادية بمواقف دولية عاجلة لوقف إراقة الدماء وردع جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يتمادى في ارتكابها بدم بارد على مرأى ومسمع من العالم، مطمئنا إلى عدم المحاسبة وأن أنهار دماء أبناء غزة التي يريقها بقصفه المتواصل لن تحرك الضمير الغربي الذي يتماهى معه بالصمت.

مظاهرات احتجاجية في العاصمة الأردنية عمّان (الأناضول)
اعلان
قوات الأمن الأردنية تطلق الغاز المدمع ضد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان (الفرنسية)
مظاهرات حاشدة أمام السفارة الأميركية في العاصمة اللبنانية بيروت (رويترز)
متظاهرون لبنانيون يلوّحون بالأعلام الوطنية الفلسطينية ويرددون شعارات تضامنية مع شعب غزة وسط مدينة بيروت (الفرنسية)
عراقيون يحتشدون في العاصمة بغداد احتجاجا على المجزرة الإسرائيلية (رويترز)
محتجون في الكويت يرفعون الأعلام الفلسطينية تضامنا مع غزة بعد المجزرة (الفرنسية)
اعلان
ليبيون يتظاهرون في طرابلس تنديدا بالعدوان (الأناضول)
متظاهرون في العاصمة التونسية يتجمعون أمام مبنى السفارة الفرنسية ويحملون الأعلام الفلسطينية أثناء احتجاجهم على الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني (الأناضول)
متظاهرون في العاصمة المغربية الرباط يرفعون لافتات مناهضة للتطبيع ويؤكدون تضامنهم مع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي (الأناضول)
مظاهرة حاشدة أمام مقر القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية تنديدا بالمجزرة (الأناضول)
محتجون أتراك يتجمعون أمام السفارة الإسرائيلية أنقرة للتنديد بعدوان جيش الاحتلال (الأناضول)
مظاهرات حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران تندد بالمجزرة الإسرائيلية (الأوروبية)
متظاهرون إيرانيون احتشدوا في ميدان فلسطين بالعاصمة طهران عقب وقوع المجزرة الإسرائيلية لتأكيد دعمهم للفلسطينيين في مواجهة عدوان المحتل الإسرائيلي (الأناضول)
محتجون يتجمعون أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة مدريد تنديدا بالمجزرة (الأناضول)
تجمّع تضامني مع غزة أمام بوابة براندنبورغ في العاصمة الألمانية برلين عقب المجزرة (الأناضول)
متظاهر في العاصمة الأميركية واشنطن يرفع لافتة تطالب الإدارة الأميركية باتخاذ موقف فوري لوقف جريمة التطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (الأناضول)
احتجاج على المجزرة في مدينة نيويورك رفع أحد المشاركين فيها لافتة تقول "فلسطين حرة.. لا مزيد من الدعم الأميركي لمجرمي الحرب الإسرائيليين" (الأناضول)
مسيرة تضامنية مع غزة في مدينة فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا وخامس أكبر مدن الولايات المتحدة الأميركية من حيث عدد السكان (الأناضول)
محتجون على المجزرة في مدينة مونتريال الكندية كما شهدت العاصمة أوتاوا مظاهرات مماثلة (الأناضول)
محتجون يتجمعون أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة لاهاي الهولندية للتنديد بالمجزرة (الأناضول)
تجمّع احتجاجي في ساحة باسكارسييا بمدينة سراييفو بالبوسنة للتنديد بالمجزرة (الأناضول)
وقفة تضامنية مع غزة أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة الكولومبية بوغوتا عقب المجزرة التي تزامنت مع طلب كولومبيا من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة" (الأناضول)
متظاهرون فلبينيون يحملون دمية للرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء مشاركتهم في احتجاج في العاصمة مانيلا لإدانة العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة (غيتي)