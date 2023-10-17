11 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

دفعت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 11 يوما بعدد من العائلات إلى توزيع أفراد العائلة الواحدة على عدة أماكن متباعدة خشية الإبادة الكاملة لأفرادها.

ويفيد أحد العاملين في حقل التربية والتعليم بأن الأمر حدث معه ومع آخرين، حيث تفرق أفراد أسرته في أكثر من مكان، مضيفا "فكان القصف المستمر على كل الأماكن التي تفرقنا بها، واستشهد عدد من جيراننا في تلك المناطق".

وتلخص حكاية المواطن الفلسطيني الحال في غزة مع تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ11 على التوالي، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى نحو 3000 شهيد وأكثر من 12 ألفا و500 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشير جهات فلسطينية إلى صعوبة إحصاء العدد الفعلي للشهداء في ظل استمرار الغارات العنيفة المكثفة على قطاع غزة على مدار الساعة، ووجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض.