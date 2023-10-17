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بالصور|فلسطين

11 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

سيدة تبكي ذويها عند مدخل مستشفى ناصر بمخيم خان يونس للاجئين جنوب غزة (الأوروبية)
17/10/2023

دفعت حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ 11 يوما بعدد من العائلات إلى توزيع أفراد العائلة الواحدة على عدة أماكن متباعدة خشية الإبادة الكاملة لأفرادها.

ويفيد أحد العاملين في حقل التربية والتعليم بأن الأمر حدث معه ومع آخرين، حيث تفرق أفراد أسرته في أكثر من مكان، مضيفا "فكان القصف المستمر على كل الأماكن التي تفرقنا بها، واستشهد عدد من جيراننا في تلك المناطق".

وتلخص حكاية المواطن الفلسطيني الحال في غزة مع تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ11 على التوالي، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى نحو 3000 شهيد وأكثر من 12 ألفا و500 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشير جهات فلسطينية إلى صعوبة إحصاء العدد الفعلي للشهداء في ظل استمرار الغارات العنيفة المكثفة على قطاع غزة على مدار الساعة، ووجود العديد من الضحايا تحت الأنقاض.

جنوب غزة بات مستهدفا من آلة الحرب والعدوان الإسرائيليين بصورة متواصلة ومكثفة، رغم مطالبة الاحتلال سكان غزة بالتوجه جنوبا (غيتي)
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أحد أفراد الدفاع المدني الفلسطيني يبحث بين أنقاض منزل عائلة مخيمير في رفح والذي أصبح أثرا بعد عين بعد تعرضه لأحدى غارات طائرات الاحتلال (الأناضول)
مصاب يلوح بعلامة النصر بعد انتشاله من وسط أنقاض منزله الذي دمره العدوان الإسرائيلي في خان يونس (غيتي)
عدد الشهداء والمصابين في غزة يتزايد على مدار الساعة إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل (الأوروبية)
حتى الدجاج في رفح يهرب من القصف الإسرائيلي المحموم (الفرنسية)
طفلة تبكي أحد ذويها الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي لدى نقل جثمانه في سيارة إسعاف من مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (الفرنسية)
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خرج بأعجوبة من وسط ركام منزله الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي على مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة (الفرنسية)
العدوان الإسرائيلي امتد إلى الفرق الطبية وخلّف عجزا في وسائل وإمكانيات نقل الضحايا من الشهداء والمصابين في عموم قطاع غزة (الفرنسية)
وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى نحو 3 آلاف شهيد وأكثر من 12 ألفا و500 جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (غيتي)
جثث للشهداء في خان يونس تنتظر دفنها (غيتي)
جثث للشهداء ظلت محفوظة في الثلاجات قبل تهيئتها للدفن بعد أن ضاقت ثلاجات الجثامين في مستشفيات غزة بضحايا العدوان (الأناضول)
كثير من الشهداء دفنوا بمقابر جماعية في دير البلح من دون شواهد قبور لتعذر التعرف عليهم (الأناضول)
تهيئة المزيد من القبور لاستيعاب جثث الشهداء الذين يتزايد عددهم على مدار الساعة (الأناصول)
المئات من جثث الشهداء، كبارا وصغارا، لا تزال مطمورة بين الأنقاض (رويترز)
أسرة تودّع ذويها الذين استشهدوا في رفح (الفرنسية)
إلى أين تتجه بعد أن قتل الاحتلال أسرتها ودمر منزلها في خان يونس جنوب قطاع غزة؟ (غيتي)