الضفة تنتفض على وقع الأحداث في غزة

واكب الفلسطينيون في الضفة الغربية الأحداث في قطاع غزة منذ إطلاق كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الحالي.

وعاشت مدن الضفة وقراها وبلداتها على وقع الحدث، فكانت المواجهات والاشتباكات اليومية مع قوات الاحتلال، والمظاهرات والمسيرات التضامنية التي عمت أرجاء الضفة.

وارتفعت حصيلة الضحايا بالضفة منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" إلى 85 شهيدا و1400 مصاب، في حين بلغ عدد المعتقلين 540 فلسطينيا.