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أخبار|فلسطين

الضفة تنتفض على وقع الأحداث في غزة

فلسطيني يرفع علم بلده تحديا لقوات الاحتلال قرب حاجز بيت إيل العسكري بالضفة الغربية (الأناضول)
16/10/2023

واكب الفلسطينيون في الضفة الغربية الأحداث في قطاع غزة منذ إطلاق كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الحالي.

وعاشت مدن الضفة وقراها وبلداتها على وقع الحدث، فكانت المواجهات والاشتباكات اليومية مع قوات الاحتلال، والمظاهرات والمسيرات التضامنية التي عمت أرجاء الضفة.

وارتفعت حصيلة الضحايا بالضفة منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" إلى 85 شهيدا و1400 مصاب، في حين بلغ عدد المعتقلين 540 فلسطينيا.

متظاهر فلسطيني ملثم خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عقب مسيرة تضامنية مع غزة في مدينة الخليل (الفرنسية)
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المظاهرات التضامنية مع غزة عمّت مدن الضفة الغربية (رويترز)
الضفة عاشت على مدى الأسبوع الماضي على وقع الأحداث في غزة (الفرنسية)
صلاة الجنازة على شهداء فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال في مدينة نابلس (الأناضول)
إشعال إطارات خلال المظاهرات التضامنية مع غزة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (رويترز)
العلم الفلسطيني يرفرف خلال المظاهرات التضامنية مع غزة في مدينة رام الله (الأناضول)
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مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس (رويترز)
شوارع الخليل تمتلئ بالمتظاهرين تضامنا ونصرة لغزة (رويترز)
عائلة فلسطينية خلال وداع أحد شهدائها الذين سقطوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال بمدينة الخليل (رويترز)
أعلام الفصائل الفلسطينية حاضرة في مسيرات الضفة المتضامنة مع غزة (رويترز)