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بالصور|فلسطين

انتظار على جانبي معبر رفح

فلسطينيون مزدوجو الجنسية أمام البوابات خارج معبر رفح الحدودي مع مصر على أمل الحصول على إذن لمغادرة غزة (رويترز)
15/10/2023

بات الانتظار والترقب سيد الموقف على جانبي معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، فعلى الجانب الفلسطيني يتجمع الفلسطينيون مزدوجو الجنسية وحملة جوازات السفر الأجنبية انتظارا للسماح لهم بالمغادرة إلى مصر ومنها إلى الدول التي يحملون جنسياتها.

أما على الجانب المصري من المعبر فلا تزال عشرات الشاحنات التي تنقل مساعدات إلى القطاع المحاصر تصطف أمام المعبر الحدودي بشمال شرقي مصر المغلق مؤقتا، في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لعدوان بري وشيك على غزة.

واشترطت السلطات المصرية وصول مساعدات الإغاثة إلى غزة عبر معبر رفح قبل أي تسهيل لخروج مزدوجي الجنسية من غزة كذلك، كما اشترطت موافقة إسرائيلية على هدنة إنسانية لساعات عدة قبل دخول أي رعايا.

وكانت الإدارة الأميركية قد سبق أن أعلنت ظهر أمس السبت التوافق مع مصر وإسرائيل على فتح معبر رفح لخروج حاملي الجنسيات الأجنبية من أميركية وغيرها حتى المساء.

وشجع متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين في غزة على التحرك جنوبا نحو رفح للاستعداد إذا تم فتح معبر رفح من جديد، وأشار إلى أن المعبر قد يفتح لفترة قصيرة.

ولليوم الثامن يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ عام 2006 لغارات جوية إسرائيلية مكثفة دمرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين وأسفرت عن نزوح جماعي، وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية لغزة من سكانها.

وقوبلت تلك المحاولة باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ"التهجير القسري الثاني للفلسطينيين" بعد تهجيرهم عقب نكبة عام 1948.

معبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة باتجاه الخارج (الأناضول)
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شاحنات المساعدات المصرية تنتظر في مدينة العريش فتح الحدود بين غزة ومصر (غيتي)
قافلة المساعدات التي نظمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية المصرية انطلقت اليوم من القاهرة إلى معبر رفح (غيتي)
لم يكن بإمكان سكان غزة الوصول إلى معبر رفح منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي بسبب كثافة القصف والمخاطر المترتبة على الاتجاه جنوبا (الفرنسية)
الانتظار بات مفتوحا أمام معبر رفح (الأناضول)
مصادر مصرية تقول إن مصر اشترطت دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح قبل أي تسهيل لخروج مزدوجي الجنسية من غزة (الأناضول)
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سيدة فلسطينية مزدوجة الجنسية تعرض جوازي سفر طفليها اللذين يحملان الجنسية السويدية (الأناضول)
متحدث باسم جيش الاحتلال قال إن أي عبور من قطاع غزة إلى مصر سيجري بالتنسيق مع إسرائيل (الأناضول)
أطفال فلسطينيون مزدوجو الجنسية ينتظرون مع ذويهم عند الجانب الفلسطيني من المعبر (الأناضول)
الانتظار في حقيبة سيارة على أمل فتح المعبر (الفرنسية)
وراء كل نازح حكاية القاسم المشترك بينها محاولة النجاة من آلة القتل الإسرائيلية (رويترز)
الفلسطينيون الأميركيون ينتظرون فتح معبر رفح الحدودي منذ أمس السبت بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الأميركية توجيهات إلى عائلاتهم تخبرهم فيها أن المعبر قد يكون مفتوحا بعد ظهر السبت (رويترز)
قافلة المساعدات الشعبية المصرية إلى غزة تحمل صورة قبة الصخرة وشعارات تضامنية مع فلسطين (غيتي)
مجموعة من المتطوعين خلف شاحنات قافلة المساعدات التي نظمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية المصرية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي في طريقها إلى رفح (غيتي)
مشيخة الأزهر في مصر تؤكد: دعم الفلسطينيين المدنيين الأبرياء من خلال القنوات الرسمية هو واجب ديني وشرعي والتزام أخلاقي وإنساني وأن التاريخ لن يرحم المتقاعسين المتخاذلين عن هذا الواجب (غيتي)
الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر فتح ممر إنساني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة (غيتي)
طائرة عسكرية تركية تحمل مساعدات إنسانية تركية لسكان غزة تهبط في مطار العريش الدولي شمالي سيناء (الأناضول)
صلاة ورجاء ودعاء بانتظار فتح المعبر لدخول المساعدات (الفرنسية)