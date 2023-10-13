"جمعة نفير".. تأييد واسع لفلسطين وتضامن مع غزة

انتظمت مظاهرات ووقفات في عدة مدن عربية وإسلامية وعالمية اليوم الجمعة تأييدا لفلسطين وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي، مخّلفا آلاف الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية في القطاع.

وتأتي هذه الوقفات التضامنية بعد أن دعت المقاومة الفلسطينية إلى "جمعة نفير" تأييدا لحق الفلسطينيين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.