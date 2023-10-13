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أخبار|فلسطين

"جمعة نفير".. تأييد واسع لفلسطين وتضامن مع غزة

مسيرة في كوالالمبور بماليزيا داعمة لفلسطين (الأوروبية)
13/10/2023

انتظمت مظاهرات ووقفات في عدة مدن عربية وإسلامية وعالمية اليوم الجمعة تأييدا لفلسطين وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي، مخّلفا آلاف الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية في القطاع.

وتأتي هذه الوقفات التضامنية بعد أن دعت المقاومة الفلسطينية إلى "جمعة نفير" تأييدا لحق الفلسطينيين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

مظاهرات في الدوحة الداعمة لغزة
وقفة تضامنية في الدوحة تضامنا مع غزة ودعما لمقاومة أهلها للجرائم الإسرائيلية (الجزيرة)
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متظاهرون أمام مبنى البرلمان الكويتي يهتفون دعما لفلسطين وغزة (رويترز)
مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية وسط طوكيو (الفرنسية)
مسيرة تتضامن مع الشعب الفلسطيني في كانبيرا بأستراليا (أسوشيتد برس)
من مظاهرات عمان لنصرة غزة - طوفان القدس
مظاهرات في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة وتأييدا لحق الشعب الفسلطيني في مجابهة الاحتلال (الجزيرة)
GLASGOW, SCOTLAND - MAY 19: Celtic fans hold up signs showing support for Palestine during the Scottish Cup Final between Celtic and Motherwell at Hampden Park on May 19, 2018 in Glasgow, Scotland. (Photo by Mark Runnacles/Getty Images)
مشجعو نادي سلتيك الأسكتلندي يرفعون لافتات تظهر الدعم لفلسطين (غيتي)
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مؤيدون لفلسطين يشاركون في احتجاج بجامعة كولومبيا في نيويورك (رويترز)
مظاهرة مؤيدة لفلسطين في كوالالمبور بماليزيا تندد بالعدوان على غزة (الأوروبية)
عراقيون في بغداد يحرقون العلم الإسرائيلي في مظاهرة تضامنا مع غزة (رويترز)
من مظاهرة في كانبيرا الأسترالية دعما لفلسطين (الأوروبية)
يمنيون يتظاهرون دعما لفلسطين وتنديدا بغارات الاحتلال على غزة (الفرنسية)