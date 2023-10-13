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أخبار|فلسطين

"جمعة نفير".. تأييد واسع لفلسطين وتضامن مع غزة

مسيرة في كوالالمبور بماليزيا داعمة لفلسطين (الأوروبية)
13/10/2023-|آخر تحديث: 13/10/202306:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)

انتظمت مظاهرات ووقفات في عدة مدن عربية وإسلامية وعالمية اليوم الجمعة تأييدا لفلسطين وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي، مخلّفا آلاف الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية.

وتأتي هذه الوقفات التضامنية بعد أن دعت المقاومة الفلسطينية إلى "جمعة نفير" تأييدا لحق الفلسطينيين في مجابهة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

مظاهرات في الدوحة الداعمة لغزة
وقفة تضامنية في الدوحة تضامنا مع غزة ودعما لمقاومة أهلها للجرائم الإسرائيلية (الجزيرة)
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متظاهرون أمام مبنى البرلمان الكويتي يهتفون دعما لفلسطين وغزة (رويترز)
مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية وسط طوكيو (الفرنسية)
مسيرة تتضامن مع الشعب الفلسطيني في كانبيرا بأستراليا (أسوشيتد برس)
من مظاهرات عمان لنصرة غزة - طوفان القدس
مظاهرات في العاصمة الأردنية عمان نصرة لغزة وتأييدا لحق الشعب الفسلطيني في مجابهة الاحتلال (الجزيرة)
مؤيدون لفلسطين يشاركون في احتجاج بجامعة كولومبيا في نيويورك (رويترز)
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مظاهرة مؤيدة لفلسطين في كوالالمبور بماليزيا تندد بالعدوان على غزة (الأوروبية)
عراقيون في بغداد يحرقون العلم الإسرائيلي في مظاهرة تضامنا مع غزة (رويترز)
من مظاهرة في كانبيرا الأسترالية دعما لفلسطين (الأوروبية)
يمنيون يتظاهرون دعما لفلسطين وتنديدا بغارات الاحتلال على غزة (الفرنسية)
مظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد تضامنا مع الفلسطينيين (الفرنسية)
طوفان بشري عراقي وسط العاصمة بغداد نصرة لطوفان الأقصى (الأناضول)
آلاف اليمنيين في شوارع العاصمة صنعاء تضامنا مع غزة (الفرنسية)
الأردنيون في العاصمة عمان يعلنون تضامنهم مع القدس وغزة (الفرنسية)
أنصار حزب الله في لبنان يتضامنون مع فلسطين (الفرنسية)
آلاف التونسيين يحتشدون وسط العاصمة نصرة لفلسطين (الفرنسية)