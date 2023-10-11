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بالصور|فلسطين

صواريخ القسام.. لوحة المقاومة في سماء فلسطين

الضربة الأولى للصواريخ في "طوفان الأقصى" استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية (الفرنسية)
11/10/2023

أعلن محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت الماضي بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل باسم "طوفان الأقصى" وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال محمد الضيف في رسالة صوتية إن الضربة الأولى لطوفان الأقصى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو، مضيفا أنه خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

ومنذ السبت الماضي أطلقت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى آلاف الصواريخ باتجاه المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض نسبة كبيرة من الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي وتدمير عدد من المنشآت، إضافة إلى وقف حركة الطيران أكثر من مرة في مطار بن غوريون الإسرائيلي.

عملية "طوفان الأقصى" أسفرت خلال ساعاتها الأولى عن مقتل مئات الإسرائيليين بين جنود ومستوطنين (الفرنسية)
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صواريخ المقاومة أربكت الدفاعات الإسرائيلية وفي مقدمتها القبة الحديدية (رويترز)
رشقة من الصواريخ باتجاه عسقلان التي طلبت القسام من سكانها مغادرتها ردا على تهجير مواطني غزة من بيوتهم (رويترز)
صواريخ القسام أصابت مدنا في العمق الإسرائيلي مثل تل أبيب (الفرنسية)
مستوطنات غلاف غزة كان لها النصيب الأكبر من رشقات صواريخ القسام (الأناضول)
المقاومة أمطرت الاحتلال الإسرائيلي بآلاف الصواريخ والقذائف (الأناضول)
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أهداف الصواريخ تنوعت بين مواقع عسكرية ومطارات ومنشآت حيوية للاحتلال (الفرنسية)
EDITORS NOTE: Graphic content / A salvo of rockets is fired by Palestinian militants from Gaza City toward Israel on October 7, 2023. - At least 70 people were reported killed in Israel, while Gaza authorities released a death toll of 198 in the bloodiest escalation in the wider conflict since May 2021, with hundreds more wounded on both sides. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)
كثافة الصواريخ أربكت حسابات الاحتلال وعرّضت منظومته الأمنية لانتقادات داخلية شديدة (الفرنسية)
صواريخ القسام تسببت بإطلاق صفارات الإنذار في المدن الإسرائيلية وأعلن جيش الاحتلال التأهب للحرب (الفرنسية)