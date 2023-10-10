غزة تحت نيران القصف

في رابع أيام الحرب على قطاع غزة، يشن جيش الاحتلال غارات واسعة وعشوائية وعنيفة على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

واستهدفت الغارات العمياء التي يشنها جيش الاحتلال المباني السكنية، والمستشفيات، والمساجد، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء. وقال جيش الاحتلال إن هذه الغارات التي يشنها هي الأعنف منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 نساء. تزامنا مع تصاعد النزوح إلى مراكز الإيواء بالقطاع.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع فصائل المقاومة صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.