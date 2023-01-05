بالصور

أخبار

تسببت في إغلاق منتجعات تزلج.. ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة بأوروبا هذا الشتاء

مواطنون في ملقة بجنوب إسبانيا يتعرضون للشمس على الشاطئ مستمتعين بالطقس الدافئ غير المألوف في الشتاء بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2023 (رويترز)
5/1/2023

تشهد العديد من دول أوروبا درجات حرارة مرتفعة في فصل الشتاء على غير المألوف منذ بداية العام الجديد، جعلت ناشطي المناخ يطالبون باتخاذ إجراءات أسرع للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في مئات المواقع بالقارة العجوز، من سويسرا إلى بولندا والمجر.

وفي فرنسا ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقارب 25 درجة مئوية (77 فهرنهايتًا) في الجنوب الغربي في رأس السنة الجديدة، بينما خلت منتجعات التزلج الأوروبية المزدحمة عادة بالمتزلجين جراء قلة الثلوج.

وقالت خدمة الطقس في ألمانيا، التي تجاوزت درجات الحرارة فيها 20 درجة مئوية (68 فهرنهايتا)، إن مثل هذا التغير في درجات الحرارة في هذا الوقت من العام لم يسجل في البلاد منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1881.

وفي بولندا ألغيت فعاليات للتزلج كانت مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 8 يناير/كانون الثاني الجاري في زاكوباني بجنوب البلاد بسبب قلة الثلوج.

وعزت وكالة الطقس الوطنية الفرنسية درجات الحرارة الشاذة تلك إلى كتلة من الهواء الدافئ تحركت نحو أوروبا من المناطق شبه الاستوائية.

وتأتي درجات الحرارة القياسية هذه بعد عام من الطقس المتطرف الذي يقول العلماء إنه مرتبط ارتباطا مباشرا بالاحترار العالمي، حيث شهدت أوروبا والهند في العام المنصرم موجات حر شديدة واجتاحت الفيضانات باكستان.

بعض السكان في بلباو بإسبانيا يستمتعون بالطقس الدافئ تحت أشعة الشمس أمام متحف غوغنهايم مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية (رويترز)
اعلان
مع ارتفاع درجات الحرارة في النمسا أصبحت منحدرات التزلج الاصطناعية في مدينة سانت كورونا وجهة للمتزلجين هذا الشتاء (رويترز)
مع ارتفاع درجات الحرارة في النمسا أصبحت منحدرات التزلج الاصطناعية في سانت كورونا وجهة للمتزلجين هذا الشتاء (رويترز)
سيدة تستمتع بالطقس الدافئ غير المعتاد في الشتاء في ملقة بإسبانيا في الرابع من يناير/كانون الثاني 2023 (رويترز)
أطفال يلعبون بالماء عند نافورة في مدينة بلباو بإسبانيا مستمتعين بالطقس الدافئ الذي لم يعتادوه في فصل الشتاء (رويترز)
جبل ياهورينا القريب من سراييفو وقد خلا من المتزلجين على غير العادة في هذا الوقت من العام حيث لا يمكن لآلة صنع الثلج هذه المساعدة في إنقاذ موسم التزلج الذي يكون عادة أكثر أوقات السنة ازدحامًا (رويترز)
اعلان
مركز التزلج في جبل ياهورينا في البوسنة والهرسك وقد خلا من المتزلجين على غير العادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2023 (رويترز)