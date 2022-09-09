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بالصور.. محطات في حياة الملكة إليزابيث الثانية

الحزن خيّم على البريطانيين بعد إعلان وفاة ملكتهم (غيتي)
9/9/2022-|آخر تحديث: 9/9/202204:56 AM (مكة المكرمة)

أعلنت بريطانيا، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما، حيث كانت تعاني من مشكلات عرضية في الحركة منذ نهاية العام الماضي، سبّبت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وتولت الملكة إليزابيث الثانية حكم بريطانيا وهي في عمر الـ25، بعد وفاة والدها في 6 فبراير/شباط 1952. وفي سبتمبر/أيلول 2015، أصبحت الأطول بقاء على العرش في تاريخ بريطانيا عندما تجاوزت مدة بقاء جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.

الأميرتان إليزابيث ومارغريت تقومان ببث إذاعي للأطفال خلال الحرب العالمية الثانية عام 1940 (غيتي)
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الأميرة إليزابيث خلال زواجها من دوق أدنبره الأمير فيليب ابن الأمير اليوناني الدانماركي أندرو (غيتي)
الأميرة إليزابيث تلتقي ونستون تشرشل عام 1950 (غيتي)
الملكة إليزابيث الثانية بعد عودتها من كينيا إلى لندن عقب وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952 (غيتي)
الملكة إليزابيث الثانية تشاهد قناع الموت للملك الفرعوني توت عنخ آمون في المتحف البريطاني في لندن عام 1972 (غيتي)
الملكة إليزابيث تلتقي الحبيب بورقيبة في تونس عام 1980 (غيتي)
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الملكة إليزابيث بجانب الملك حسين في قصر بسمان بالأردن عام 1984 (غيتي)
الملكة إليزابيث تلتقي الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران (يسار) والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (غيتي)
خلال لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 (غيتي)
الأمير هاري وزوجته ميغان إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية (غيتي)
وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن 96 عاما وتشارلز يخلفها على العرش (غيتي)