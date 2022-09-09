بالصور.. محطات في حياة الملكة إليزابيث الثانية

أعلنت بريطانيا، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما، حيث كانت تعاني من مشكلات عرضية في الحركة منذ نهاية العام الماضي، سبّبت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وتولت الملكة إليزابيث الثانية حكم بريطانيا وهي في عمر الـ25، بعد وفاة والدها في 6 فبراير/شباط 1952. وفي سبتمبر/أيلول 2015، أصبحت الأطول بقاء على العرش في تاريخ بريطانيا عندما تجاوزت مدة بقاء جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.