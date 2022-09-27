إعصاران وعاصفتان.. دمار وانقطاع للكهرباء في الفلبين وكندا وتأهب في أميركا وكوبا وفيتنام

قضى الإعصار "نورو" على 6 أشخاص خلال مروره في مناطق واسعة شمالي البلاد، وقد خفت شدة الإعصار بعد مروره عبر الفلبين وتوجهه فوق بحر جنوب الصين باتجاه فيتنام، حيث تسابق السلطات الزمن للاستعداد له، محذرة من التهديد الذي يشكله الإعصار، وتوقعت أن يكون أحد أكبر الأعاصير التي تضرب البلاد خلال 20 عاما.

وفي السواحل الشرقية لكندا أدت العاصفة "فيونا" إلى انقطاع الكهرباء عن ثلث سكان إقليم نوفا سكوشيا، كما جرفت العاصفة الشديدة منازل إلى البحر وأودت بحياة شخص واحد.

وفي أميركا الوسطى وُضع غرب كوبا في حالة تأهب بانتظار الإعصار "إيان" الذي تحول اليوم الثلاثاء إلى إعصار شديد القوة، في حين تستعد ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة لوصول الإعصار أيضا.

وألغت سلطات جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة السواحل المغربية الرحلات الجوية بالنظر إلى وصول العاصفة "هيرمن" فوق المحيط الأطلسي مصحوبة بأمطار غزيرة.