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بالصور|كوبا

إعصاران وعاصفتان.. دمار وانقطاع للكهرباء في الفلبين وكندا وتأهب في أميركا وكوبا وفيتنام

مياه الفيضانات الناتجة عن الإعصار غمرت أجزاء واسعة من شمال الفلبين (الأوروبية)
27/9/2022

قضى الإعصار "نورو" على 6 أشخاص خلال مروره في مناطق واسعة شمالي البلاد، وقد خفت شدة الإعصار بعد مروره عبر الفلبين وتوجهه فوق بحر جنوب الصين باتجاه فيتنام، حيث تسابق السلطات الزمن للاستعداد له، محذرة من التهديد الذي يشكله الإعصار، وتوقعت أن يكون أحد أكبر الأعاصير التي تضرب البلاد خلال 20 عاما.

وفي السواحل الشرقية لكندا أدت العاصفة "فيونا" إلى انقطاع الكهرباء عن ثلث سكان إقليم نوفا سكوشيا، كما جرفت العاصفة الشديدة منازل إلى البحر وأودت بحياة شخص واحد.

وفي أميركا الوسطى وُضع غرب كوبا في حالة تأهب بانتظار الإعصار "إيان" الذي تحول اليوم الثلاثاء إلى إعصار شديد القوة، في حين تستعد ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة لوصول الإعصار أيضا.

وألغت سلطات جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة السواحل المغربية الرحلات الجوية بالنظر إلى وصول العاصفة "هيرمن" فوق المحيط الأطلسي مصحوبة بأمطار غزيرة.

Super typhoon Noru hits Philippines
الفيضانات الناتجة عن إعصار "نورو" غمرت مساحات شاسعة من المزارع والتجمعات السكانية شمال الفلبين (الأناضول)
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Aftermath of Super Typhoon Noru in Philippines
بعد مرور الإعصار "نورو" في الفلبين يقوم المتضررون بإخراج المياه التي غمرت منازلهم (رويترز)
Aftermath of Super Typhoon Noru in Philippines
أطفال داخل خيام مؤقتة لإيواء المتضررين من فيضانات الإعصار في الفلبين (رويترز)
بعض سكان فيتنام يقومون بتقوية أسقف منازلهم استعدادا لمرور العاصفة (الأوروبية)
سلطات فيتنام حولت مدارس إلى ملاجئ أجلت إليها سكان بعض المناطق تحسبا للعاصفة (الأوروبية)
The aftermath of Hurricane Fiona in Newfoundland
العاصفة "فيون" دمرت أكثر من 20 منزلا في بعض مناطق الساحل الشرقي لكندا (رويترز)
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Post-Tropical Storm Fiona Slams Into Nova Scotia As One Of Canada's Largest Storms To Make Landfall
منطقة نيوفاوندلاند كانت أكثر المناطق الكندية تضررا من العاصفة (الفرنسية)
Cubans prepare for Hurricane Ian in Coloma, Cuba
مواطن كوبي في مدينة كومي يضع غطاء بلاستيكيا على نافذة منزل تحسبا لهبوب العاصفة (رويترز)
Florida Residents Prepare For Hurricane Ian
أميركيان في ولاية فلوريدا يضعان ألواحا خشبية على محلهما لحمايته من العاصفة المرتقبة (الفرنسية)
جزر الكناري الإسبانية تعرضت في اليومين الماضيين لعاصفة مدارية نتجت عنها رياح قوية وأمطار غزيرة (الأوروبية)