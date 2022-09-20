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الوداع الأخير للملكة إليزابيث.. كسر العصا وإبعاد التاج والصولجان وحزن ودموع

موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية (رويترز)
20/9/2022

ووري جثمان الملكة إليزابيث الثانية الثرى إلى جوار زوجها في نهاية يوم ودعت فيه بريطانيا والعالم الملكة الأطول جلوسا على عرش المملكة المتحدة في مراسم جنائزية مهيبة.

ووسط فعاليات المراسم التي اتسمت بمظاهر الأبهة والعروض البالغة الدقة، كانت هناك لحظات من المشاعر الحزينة، حيث غالب الملك تشارلز الثالث دموعه، في وقت بدا فيه الحزن مرسوما على وجوه عدد من أفراد العائلة المالكة.

كما خيّم الصمت والحزن على عشرات الآلاف من الذين احتشدوا وسط لندن لمتابعة سير جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير.

موكب جنازة الملكة إليزابيث يشق طريقه عبر مسيرة طويلة نحو قلعة ويندسور في أطراف لندن (رويترز)
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الآلاف يصطفون لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الملكة الراحلة (رويترز)
ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تذرف الدموع خلال جنازة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية (رويترز)
فنان يعرض رسوماته للملكة الراحلة خلال فعالية تشييع جنازتها (رويترز)
The State Funeral Of Queen Elizabeth II
جنازة الملكة إليزابيث في كنيسة وستمنستر أبي (غيتي)
State funeral and burial of Queen Elizabeth
جثمان الملكة إليزابيث في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور حيث مرقدها الأخير بجانب زوجها الراحل الأمير فيليب (رويترز)
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The Committal Service For Her Majesty Queen Elizabeth II
كلبا الملكة إليزابيث "مويك" و"ساندي" اللذان رافقاها طويلا، أُحضرا لجنازتها (غيتي)
الأمير البريطاني جورج والأميرة شارلوت سارا إلى جانب نعش الملكة (رويترز)
The Committal Service For Her Majesty Queen Elizabeth II
جماهير تتابع مسار جنازة إليزابيث الثانية عبر شاشة كبيرة في قلعة وندسور غربي لندن (غيتي)
State funeral and burial of Queen Elizabeth
التابوت الذي يضم جنازة الملكة الراحلة مصنوع من خشب البلوط ومغطى بالعلم الملكي مع التاج الإمبراطوري (رويترز)
Funeral service for Queen Elizabeth II
عمّ الحزن شوارع لندن، والتقطت عدسات المصورين لحظات مشاهد من تأثر البريطانيين وهم يودعون ملكتهم (الأناضول)
نزع التاج والكرة الملكية والصولجان من أعلى التابوت الذي يحتوي الجثة، وبذلك يتم فصل الملكة عن تاجها للمرة الأخيرة (الفرنسية)
King Charles III watches as the Lord Chamberlain breaks his Wand of Office at the Committal Service for Queen Elizabeth II held at St George's Chapel in Windsor Castle, Berkshire. Picture date: Monday September 19, 2022. Ben Birchall/Pool via REUTERS
كبير أمناء البلاط الملكي اللورد تشامبرلين يكسر عصا خدمته بما يؤذن بنهاية عمله في خدمة الملكة، ووضعها على التابوت قبل أن يتم إنزاله ببطء للقبو الملكي (رويترز)
State funeral and burial of Queen Elizabeth
الملك تشارلز الثالث يضع علم حراس غرينادير على التابوت. وحراس غرينادير هم أكبر حراس المشاة الذين يقومون بواجبات احتفالية للملك (رويترز)
State funeral and burial of Queen Elizabeth
جندي من الحرس الملكي يسير بين العشب المغطى بالورود في قلعة وندسور (رويترز)