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بالصور|أفغانستان

زلزال أفغانستان.. اختبار للضمير الغربي

23/6/2022

تكثف السلطات الأفغانية مساعيها للوصول إلى المناطق النائية التي ضربها الزلزال المدمر أمس الأربعاء، في وقت ارتفع فيه عدد الضحايا إلى أكثر من 1500 قتيل و200 جريح، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل ضعف إمكانيات الإنقاذ والاتصال والطرق الملائمة، لا سيما في زمن العزلة التي تعيشها أفغانستان بسبب القيود الغربية على التعامل مع حكومة طالبان الحاكمة. وقد تكررت المناشدات للمجتمع الدولي بعدم ربط المساعدة لتلك الدولة المنكوبة؛ بالمخاوف والحسابات السياسية.

شدة الزلزال الذي ضرب أفغانستان بلغت 6.1 درجات على مقياس ريختر، ووقع على بعد 44 كيلومترا من خوست، بالقرب من الحدود مع باكستان، ويعد الأسوأ الذي يصيب البلاد منذ عام 2002 (الأوروبية)
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الزلزال المميت ضرب أفغانستان فجر أمس الأربعاء وخلف 1500 قتيل و200 مصاب على الأقل (الأناضول)
توقعات بزيادة أعداد الضحايا في ظل استمرار عمليات البحث في القرى الواقعة بالمناطق الجبلية النائية (الأناضول)
وفق مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي شعر نحو 119 مليون شخص بالزلزال في باكستان وأفغانستان والهند (الأوروبية)
لم تصمد المنازل البسيطة والمتواضعة المبنية في مناطق التلال الفقيرة التي ضربها الزلزال وتحولت إلى أنقاض (الأوروبية)
هذا ما بقي من متاع لدى مجموعة من الذين شردهم الزلزال في "باكتيا" (الأناضول)
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لا يزال الكثير من الضحايا مدفونين تحت الركام. وتحاول فرق الإنقاذ انتشال القتلى والمصابين بمساعدة السكان المحليين (الأناضول)
الزلزال ضرب ولايتي "باكتيا" و"خوست"، ودمر مئات المنازل، منها 600 منزل في "خوست" وحدها (الأوروبية)
هذا ما بقي لهذا الرجل من متاع استطاع انتشاله من بين حطام منزله الذي دمره الزلزال (الأوروبية)
تتعقد عمليات الإنقاذ بسبب الظروف الصعبة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة، والانهيارات الأرضية (رويترز)
صعوبة الوصول إلى العديد من القرى المنكوبة الواقعة في مناطق جبلية؛ هي وجه آخر للمأساة (رويترز)
المرافق الصحية في أفغانستان باتت عاجزة أمام فداحة الكارثة، في حين يتدفق كثير من السكان المحلين إلى المستشفيات للتطوع بالتبرع بالدم لإنقاذ المصابين (الأوروبية)
المستشفيات اكتظت بالمصابين، وهي تعاني عجزا في الكوادر الطبية والأدوية (الأوروبية)
أهالي الضحايا مشغولون بتكفين موتاهم، وآخرون ذهبوا لحفر قبور ذويهم (الأوروبية)
من لم تشردهم الحروب شردهم الزلزال وألقى بهم في العراء (الأوروبية)
من لهؤلاء؟ وهل يدفعون ضريبة العزلة التي فرضها الغرب على أفغانستان؟ وهل باتت المساعدات الإنسانية مقرونة بالرضى الغربي عن نظام الحكم في أفغانستان؟ (الأوروبية)