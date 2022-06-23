زلزال أفغانستان.. اختبار للضمير الغربي

تكثف السلطات الأفغانية مساعيها للوصول إلى المناطق النائية التي ضربها الزلزال المدمر أمس الأربعاء، في وقت ارتفع فيه عدد الضحايا إلى أكثر من 1500 قتيل و200 جريح، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل ضعف إمكانيات الإنقاذ والاتصال والطرق الملائمة، لا سيما في زمن العزلة التي تعيشها أفغانستان بسبب القيود الغربية على التعامل مع حكومة طالبان الحاكمة. وقد تكررت المناشدات للمجتمع الدولي بعدم ربط المساعدة لتلك الدولة المنكوبة؛ بالمخاوف والحسابات السياسية.