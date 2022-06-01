بالصور

بالصور|مملكة متحدة

احتفالات بريطانية باليوبيل البلاتيني للملكة

1/6/2022

تنطلق في بريطانيا، غدا الخميس، الاحتفالات بـ"اليوبيل البلاتيني" لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، الذي اعتلته بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير/شباط عام 1952، وهي أطول فترة جلوس على العرش في تاريخ البلاد (70 عاما).

والاحتفالات باليوبيل البلاتيني التي تعد الأولى لأحد الملوك في التاريخ البريطاني وتمتد 4 أيام متواصلة اعتبارا من غد وحتى يوم الأحد المقبل، تشهد استعراضات ومواكب عسكرية وحفلات موسيقية في القصور الملكية وفي الشوارع.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 12 مليون شخص، بالاحتفالات في مختلف أنحاء بريطانيا، وسيكون هذا العدد رقما قياسيا جديدا مقارنة باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما، كما تم الإعلان عن مبادرات للاحتفال باليوبيل البلاتيني من قِبَل حكومات دول وأقاليم الكومنولث الأخرى، بما في ذلك أستراليا، وكندا، وجزر كايمان، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة.

تبديل الحرس أمام قلعة وندسور، وهي أكبر قلعة مأهولة في العالم، وتعد من أهم أماكن الإقامة الرسمية للتاج البريطاني. وتقضي فيها الملكة إليزابيث الثانية الكثير من عطل نهاية الأسبوع، وتستخدمها كمكان للتسلية الرسمية والخاصة (غيتي)
اعلان
ملصقات في جميع أنحاء العاصمة البريطانية لندن بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة (غيتي)
الشركات البريطانية والمطاعم تتوقع زيادة مبيعاتها خلال عطلة الأيام الأربعة بمناسبة الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة (الأوروبية)
مواطنون بريطانيون بدؤوا التخييم خارج قصر باكنغهام قبل انطلاق اليوبيل البلاتيني لمشاهدة الفقرات الاحتفالية (رويترز)
جون لوفري بجوار خيمته التي أقامها خارج قصر باكنغهام بينما اكتست الحواجز المحيطة بصور للملكة في مراحل مختلفة من عمرها (رويترز)
الحشود تتجمع لمشاهدة حفل تغيير الحراسة خارج قلعة وندسور (غيتي)
اعلان
ستتاح الفرصة للجمهور لزيارة قصور الملكة خلال الاحتفالات (غيتي)
أعلام المملكة المتحدة معلقة بالقرب من قلعة وندسور (غيتي)
اليوبيل البلاتيني ينعش صناعة وتجارة الهدايا التذكارية المصنوعة خصيصا لهذه المناسبة (الأوروبية)
توقعات بمشاركة الملايين في الاحتفالات التاريخية التي تشهدها بريطانيا بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة (رويترز)
شبيهة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تتجول بصحبة ثلة من كلابها في أحد شوارع لندن (الأوروبية)
عناصر من سلاح الجو الملكي البريطاني يجرون تدريبات على مشاركتهم الاحتفالية بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة في مقاطعة باكينغهامشير جنوب شرق إنجلترا (رويترز)
بولا يونغ صانعة نماذج العروض تضع مجسما للملكة على أحد تصميماتها المشاركة في المسابقات التي ستقام خلال الاحتفالات (غيتي)
سهام حمراء فوق قصر باكنغهام المقر الرسمي لملوك بريطانيا في لندن (غيتي)
يوم الأحد المقبل سيتم بث لقطات أرشيفية للملكة عندما كان عمرها 27 عاما وهي تلوح في يوم تتويجها 2 يونيو/حزيران 1953 من نوافذ العربة الذهبية لتبدو وكأنها تركب في الداخل (غيتي)
أطفال يرتدون أقنعة تصور أفراد العائلة المالكة في عربة مذهبة بإحدى حدائق لندن (رويترز)
فرق الخيالة تجري بروفة على مشاركتها في الاحتفالات (رويترز)
.. وفارسات يتدربن على مبارزة تقليدية في قصر هامبتون كورت الملكي في ريتشموند بلندن (رويترز)