احتفالات بريطانية باليوبيل البلاتيني للملكة

تنطلق في بريطانيا، غدا الخميس، الاحتفالات بـ"اليوبيل البلاتيني" لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، الذي اعتلته بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في 6 فبراير/شباط عام 1952، وهي أطول فترة جلوس على العرش في تاريخ البلاد (70 عاما).

والاحتفالات باليوبيل البلاتيني التي تعد الأولى لأحد الملوك في التاريخ البريطاني وتمتد 4 أيام متواصلة اعتبارا من غد وحتى يوم الأحد المقبل، تشهد استعراضات ومواكب عسكرية وحفلات موسيقية في القصور الملكية وفي الشوارع.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 12 مليون شخص، بالاحتفالات في مختلف أنحاء بريطانيا، وسيكون هذا العدد رقما قياسيا جديدا مقارنة باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عاما، كما تم الإعلان عن مبادرات للاحتفال باليوبيل البلاتيني من قِبَل حكومات دول وأقاليم الكومنولث الأخرى، بما في ذلك أستراليا، وكندا، وجزر كايمان، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة.