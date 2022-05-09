روسيا تستعرض عسكريا في "يوم النصر"

احتفلت روسيا اليوم بالذكرى الـ77 لـ"يوم النصر"، وأقامت عرضا عسكريا ضخما في "الساحة الحمراء" بالعاصمة موسكو إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وشارك أكثر من 11 ألف عسكري في العرض العسكري الذي استعرضت موسكو خلاله أحدث أسلحتها ومنتجاتها الحربية، بما فيها أسلحة من المنظومة الباليستية "آرس آرس 24″ و"نظام إسكندر" قصير المدى، بالإضافة إلى 77 طائرة ومروحية من الجيل الخامس شاركت في العرض الجوي.

وشهد الرئيس الروسي وكبار رجال الدولة العرض العسكري، وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة ركز فلاديمير بوتين على ما يجري في أوكرانيا وأهداف الحرب الجارية هناك، وشدد على أن قرار الحرب يهدف إلى إيقاف الحملة التي يقوم بها الغرب وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) لتقويض أمن روسيا. كما خاطب الجنود الروس المشاركين في حرب بلاده على أوكرانيا قائلا "أنتم تحاربون من أجل مواطنينا في دونباس، ومن أجل أمن روسيا، وواجبنا هو حماية ذكرى من حاربوا النازية حتى لا يتكرر ذلك".