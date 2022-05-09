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بالصور|روسيا

روسيا تستعرض عسكريا في "يوم النصر"

9/5/2022

احتفلت روسيا اليوم بالذكرى الـ77 لـ"يوم النصر"، وأقامت عرضا عسكريا ضخما في "الساحة الحمراء" بالعاصمة موسكو إحياء لذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وشارك أكثر من 11 ألف عسكري في العرض العسكري الذي استعرضت موسكو خلاله أحدث أسلحتها ومنتجاتها الحربية، بما فيها أسلحة من المنظومة الباليستية "آرس آرس 24″ و"نظام إسكندر" قصير المدى، بالإضافة إلى 77 طائرة ومروحية من الجيل الخامس شاركت في العرض الجوي.

وشهد الرئيس الروسي وكبار رجال الدولة العرض العسكري، وفي خطابه الذي ألقاه بهذه المناسبة ركز فلاديمير بوتين على ما يجري في أوكرانيا وأهداف الحرب الجارية هناك، وشدد على أن قرار الحرب يهدف إلى إيقاف الحملة التي يقوم بها الغرب وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) لتقويض أمن روسيا. كما خاطب الجنود الروس المشاركين في حرب بلاده على أوكرانيا قائلا "أنتم تحاربون من أجل مواطنينا في دونباس، ومن أجل أمن روسيا، وواجبنا هو حماية ذكرى من حاربوا النازية حتى لا يتكرر ذلك".

جنود روس خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو يوم النصر الذي يصادف الذكرى الـ77 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية (رويترز)
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العرض يصادف الذكرى الـ77 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية (رويترز)
بوتين مبتسما خلال مشاهدته العرض العسكري (رويترز)
شاشة عرض لخطاب بوتين الذي ألقاه بمناسبة يوم النصر (الأناضول)
شارك أكثر من 11 ألف عسكري في العرض الضخم وسط موسكو (الأناضول)
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو يحيي الجنود الروس خلال العرض العسكري يوم النصر في الميدان الأحمر في موسكو (الأوروبية)
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دبابة من طراز "تي 34" (T34) السوفياتية تسير في الميدان الأحمر خلال العرض (رويترز)
من بين الشخصيات التي حضرت العرض نيكولاي فالويف (49 عاما) أحد النواب في مجلس الدوما الروسي، وهو ملاكم روسي سابق صنّف ضمن فئة الوزن الثقيل، وحقق بطولة رابطة الملاكمة العالمية (رويترز)
رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا راوي عين الدين يشهد العرض في الساحة الحمراء (رويترز)
رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل يحضر العرض (رويترز)
جانب من المجندات الروسيات المشاركات في العرض (الأوروبية)
تكريم قدامى المحاربين خلال عرض عسكري في مدينة سان بطرسبرع بمناسبة يوم النصر (الأوروبية)
عربات قتال المشاة البرمائية الروسية "بي إم دي 4" (BMD4) تتجول في الميدان الأحمر خلال العرض العسكري (الأوروبية)
يبلغ تعداد الجيش الروسي في الخدمة 850 ألف جندي (الأوروبية)
قاذفة صواريخ باليستية عابرة للقارات تسير عبر الميدان الأحمر خلال العرض العسكري (الأوروبية)
مدافع الهاوتزر الروسية ذاتية الدفع "إم إس تي إيه 2519" (MSTA 2519) خلال العرض (الأوروبية)
طائرات عسكرية تؤدي عرضا جويا في سماء موسكو بمناسبة يوم النصر (رويترز)
جانب من الاحتفالات الروسية بيوم النصر في مدينة بطرسبرغ (رويترز)
الرئيس الروسي يضع زهرة فوق النصب التذكاري للجندي المجهول بالقرب من الكرملين بعد العرض العسكري ليوم النصر (الأوروبية)
.. ويتوسط أقارب المشاركين في الحرب العالمية الثانية وهم يحملون صور ذويهم الذين شاركوا في تلك الحرب (الأوروبية)
أشخاص يحملون صورا لأقاربهم المشاركين في الحرب العالمية الثانية وحروب أخرى خلال مسيرة جماهيرية بمناسبة يوم النصر في موسكو (الأوروبية)