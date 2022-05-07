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بابا الفاتيكان يستقبل مجندي أصغر جيوش العالم

6/5/2022-|آخر تحديث: 7/5/202201:33 AM (مكة المكرمة)

شهدت ساحة القديس بطرس بالفاتيكان اليوم الجمعة مراسم أداء القسم التقليدية لفوج الملتحقين الجدد في "الحرس السويسري البابوي"، أقدم وأصغر جيش في العالم، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الـ500 على تأسيسه. واستقبل البابا فرانشيسكو (85 عاما) بابا الفاتيكان المجندين الجدد وعددهم 36 مجندا في القصر الرسولي، حيث أدوا قسم الولاء وتعهدوا بـ"احترامهم وولائهم وطاعتهم" للبابا الذي أشاد بهم وبأهمية مهمتهم.

يتكون الحرس السويسري البابوي حاليا من نحو 135 جنديا، مع 36 مجندا جديدا أدوا اليمين الدستورية اليوم (الأوروبية)
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تقام مراسم أداء اليمين السنوية للحرس البابوي السويسري الجديد في السادس من مايو/أيار، إحياء لذكرى 147 حارسا قتلوا وهم يدافعون عن البابا كليمنت السابع في اليوم نفس عام 1527 (الأوروبية)
في حفل أقيم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، البابا ينوه بأهمية دور الحرس البابوي في تأمين سلامة شخص البابا ومكان إقامته، والحراس يتعهدون بـ"باحترامهم وولائهم وطاعتهم" للبابا (رويترز)
خلال العصور الوسطى، كانت الجيوش الأجنبية تبحث باهتمام عن المرتزقة السويسريين بسبب احترافهم العسكري، وقدراتهم المشهود بها في ساحات المعارك، وبدأ الحرس السويسري خدمة الولايات البابوية أواخر القرنين الـ14 والـ15 الميلاديين (الأوروبية)
البابا فرانشيسكو لدى استقباله المجندين الجدد في الحرس السويسري البابوي وعائلاتهم في المقر البابوي، حيث سيعيش المجندون مع أفراد عائلاتهم في ثكنات تابعة للفاتيكان تم تصنيفها من قبل اليونسكو موقع تراث عالمي. وفي وقت سابق من العام الجاري، تم الإعلان عن خطط لإعادة بناء مقر الحرس السويسري في الفاتيكان بغرف فردية وحمامات خاصة، مما أثار تكهنات وسائل الإعلام بأن البابا فرانشيسكو أو البابا المستقبلي قد يقرر السماح للنساء بالانضمام إلى قوة النخبة (رويترز)
يحمل الحراس أسلحة وسيوفا من طرز قديمة، وبالإضافة إلى مهمتهم الخاصة بحماية البابا، يقوم الجنود بأداء واجبات احتفالية وتوفير الأمن والمساعدة في وظائف الفاتيكان (الأوروبية)
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في عام 1505، اقترح الأسقف السويسري في الفاتيكان، ماتيوس شينر، إنشاء فيلق سويسري دائم يعمل تحت السيطرة المباشرة للبابا. وفي العام التالي 1506، أسس البابا يوليوس الثاني الحرس السويسري مع وصول أول فرقة مكونة من 150 جنديا إلى روما في 22 يناير/كانون الثاني من ذلك العام (الأوروبية)
يجب أن يكون الحراس السويسريون ذكورا، وأن يكونوا من الجنسية السويسرية، فضلا عن كونهم من الكاثوليك وغير متزوجين، وأن تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما، وألا يقل طول المجند عن 174 سنتيمترا، ويجب أن يكونوا قد تلقوا تدريبا عسكريا، وحصلوا على درجة علمية أو دبلوم المدرسة الثانوية (الأوروبية)
ألوان الزي الرسمي للحرس البابوي هي الأزرق والذهبي والأحمر، على طراز عصر النهضة، وقد تطور على مر القرون والنموذج الحالي أعيد تصميمه من قبل الكولونيل السويسري جول ريبون، ويعود تاريخه إلى عام 1914 (الأوروبية)
يلتزم المجندون الجدد في الحرس البابوي بحماية البابا لمدة 26 شهرا على الأقل، وهم مستقلون عن القوات المسلحة السويسرية ويعملون تحت إمرة الفاتيكان مباشرة (الأوروبية)
عند مغادرة الحرس الخدمة، يجب عليهم إعادة ملابسهم ما لم يكونوا قد خدموا لأكثر من 5 سنوات. ويقول الخياط في الحرس السويسري، إيتي سيسوني: بعد موت أحد الحراس يجب إعادة الزي الرسمي أو وضعه مع المتوفى في نعشه (رويترز)
منذ محاولة اغتيال البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 1981، أصبح هناك تركيز أكبر على الأدوار غير الاحتفالية للحرس البابوي مع تعزيز التدريب على تقنيات القتال غير المسلح ومكافحة الإرهاب (الأوروبية)
البابا فرانشيسكو يلتقي الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس في مكتبه بالفاتيكان، في إطار مراسم الاحتفال باستقبال المجندين السويسريين الجدد في الحرس البابوي (رويترز)
جانب من مراسم تأدية القَسم (الأوروبية)
البابا فرانشيسكو يخاطب الحرس السويسري البابوي، قائلا: إن الكرسي الرسولي يعتمد عليكم، ومدينة الفاتيكان تفتخر بوجودكم في أراضيها (رويترز)