بابا الفاتيكان يستقبل مجندي أصغر جيوش العالم

شهدت ساحة القديس بطرس بالفاتيكان اليوم الجمعة مراسم أداء القسم التقليدية لفوج الملتحقين الجدد في "الحرس السويسري البابوي"، أقدم وأصغر جيش في العالم، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الـ500 على تأسيسه. واستقبل البابا فرانشيسكو (85 عاما) بابا الفاتيكان المجندين الجدد وعددهم 36 مجندا في القصر الرسولي، حيث أدوا قسم الولاء وتعهدوا بـ"احترامهم وولائهم وطاعتهم" للبابا الذي أشاد بهم وبأهمية مهمتهم.