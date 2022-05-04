آلاف المعلمين يضربون عن العمل في أستراليا

أضرب آلاف المعلمين في ولاية نيوساوث ويلز -أقدم ولايات أستراليا وأكثرها اكتظاظا بالسكان- عن العمل اليوم الأربعاء احتجاجا على الأجور وتدني التوظيف، وتسبب الإضراب في إغلاق مئات المدارس بالولاية، بعد تجاهل المعلمين المناشدات الحكومية لهم بتأجيل إضرابهم إلى ما بعد إقرار ميزانية الدولة يونيو/حزيران المقبل. وشارك نحو 15 ألف معلم في المسيرة خارج برلمان نيوساوث ويلز في مدينة سيدني عاصمة الولاية اليوم الأربعاء، في حين احتج آلاف آخرون على المستوى الإقليمي.