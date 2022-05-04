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بالصور|أستراليا

آلاف المعلمين يضربون عن العمل في أستراليا

4/5/2022-|آخر تحديث: 4/5/202207:19 PM (مكة المكرمة)

أضرب آلاف المعلمين في ولاية نيوساوث ويلز -أقدم ولايات أستراليا وأكثرها اكتظاظا بالسكان- عن العمل اليوم الأربعاء احتجاجا على الأجور وتدني التوظيف، وتسبب الإضراب في إغلاق مئات المدارس بالولاية، بعد تجاهل المعلمين المناشدات الحكومية لهم بتأجيل إضرابهم إلى ما بعد إقرار ميزانية الدولة يونيو/حزيران المقبل. وشارك نحو 15 ألف معلم في المسيرة خارج برلمان نيوساوث ويلز في مدينة سيدني عاصمة الولاية اليوم الأربعاء، في حين احتج آلاف آخرون على المستوى الإقليمي.

المضربون يحملون لافتة رسموا عليها صورة دومينيك بيروت، رئيس وزراء نيوساوث ويلز، خلال مسيرة لهم في مدينة سيدني، كتبوا تحتها عبارة: العدو الأول للمدارس العامة (الأوروبية)
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إضراب المعلمين يعد الثاني من نوعه في نيوساوث ويلز خلال 6 أشهر (غيتي)
المضربون يحتجون على سياسة الأجور والتوظيف وظروف العمل (الأوروبية)
دورية من أفراد الشرطة راكبي الأحصنة تراقب مسيرة للمشاركين في الإضراب (غيتي)
عشرات الآلاف من المعلمين في جميع أنحاء نيوساوث ويلز شاركوا في الإضراب (غيتي)
مديرة مدرسة عامة -شاركت في الإضراب- تقول إنها لن تجد ما يكفي من المعلمين لما يقرب من 800 طالب في مدرستها الواقعة في جنوب غرب سيدني (الأوروبية)
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معلمون مشاركون في الإضراب يشكون من نقص الكادر ويقولون إنهم يقومون بتدريس مواد ليسوا مؤهلين لها مما يزيد الأمر سوءا (غيتي)
إضراب المعلمين يأتي بعد تعثر مفاوضات اتحاد المعلمين مع الحكومة لتحقيق مطالبهم (غيتي)
المعلمون يريدون مساواتهم بالعاملين في مجال التمريض والمسعفين وموظفي النقل العام، وزيادة الأجور بعد أن ظلت ثابتة منذ عام 2011،كما يطالبون بتقاضي مقابل عن عملهم الإضافي الذي يقضونه في تخطيط الدروس والأعمال الورقية الأخرى (غيتي)
إدارة التعليم في نيوساوث ويلز أحصت 264 مدرسة قالت إنها "لا تعمل" اليوم الأربعاء بسبب إضراب المعلمين (الأوروبية)
قال رئيس اتحاد المعلمين في نيوساوث ويلز، أنجيلو جافرييلاتوس، إن التلاميذ يتعرضون لتعطل تعلمهم كل يوم بسبب نقص المعلمين، مما أدى إلى اندماج الفصول الدراسية وحذر من أن نقص المعلمين سيزداد سوءا إذا لم تتحسن رواتبهم (غيتي)
مسيرة للمدرسين المشاركين في الإضراب على طول شارع ماكواري باتجاه برلمان نيوساوث ويلز في سيدني (غيتي)
تقول الحكومة إنها خصصت 125 مليون دولار في ميزانية العام الماضي لمحاولة جذب أشخاص جدد للتدريس، لكن المعلمين المضربين يحذرون من وجود دخلاء غير متخصصين في العملية التعليمية، ويقولون إن التلاميذ يستحقون مدرسين مؤهلين في كل فصل دراسي، وإن المعلمين يستحقون ظروف عمل أفضل وراتبا تنافسيا يجذب المعلمين الذين نحتاجهم ويحتفظ بهم (غيتي)
تذهب التقديرات إلى أن ولاية نيوساوث ويلز ستحتاج إلى نحو 15 ألف معلم خلال العقد المقبل لتلبية الطلب (الأوروبية)
المعلمون المضربون يلخصون قضيتهم في شعار تحذيري يقول: لا مدرسين لا مستقبل (غيتي)