بالصور

بالصور|فلسطين

علم فلسطين يتصدى لأعلام الاحتلال

29/5/2022

انتاب الذعر جموع المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين احتشدوا لحمايتهم في القدس المحتلة، اليوم الأحد، وهم يشاهدون طائرة مسيّرة تحمل العَلم الفلسطيني، في سماء باب العامود بالقدس المحتلة. وتزامن إطلاق الطائرة المسيّرة التي حلقت لدقائق، مع وصول دفعات المستوطنين المتطرفين إلى المنطقة، للمشاركة فيما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" والتي جاء الرد الفلسطيني عليها بمسيرة للأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، وسارعت قوات الاحتلال إلى قمع عشرات الفلسطينيين المشاركين فيها، كما انطلقت مسيرات مشابهة في قطاع غزة ومناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واستنفرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواتها لتأمين "مسيرة الأعلام" التي نظمها مستوطنون ومتطرفون يهود لإحياء ما يسمى بـ"يوم توحيد القدس"، وهو ذكرى ضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في يونيو/حزيران 1967. كما استنفرت قواته الجوية، وكثفت نشر منظومات القبة الحديدية؛ خشية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وجنوب لبنان". وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، حالة التأهب القصوى في مدينة القدس المحتلة، قبل يوم واحد من المسيرة الاستفزازية.

PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT-JERUSALEM DAY A Palestinian flag hanging from a civilian drone flies over Jerusalem on May 29, 2022, during the Israeli 'flags march' to mark "Jerusalem Day". - Jerusalem is bracing for a controversial "flag march" by Israelis that has sparked warnings of a new escalation from Palestinian factions. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images) gettyimages-1240979062
علم فلسطيني معلق على طائرة مدنية دون طيار يرفرف فوق القدس المحتلة يثير الذعر في نفوس المستوطنين وقوات الاحتلال (غيتي)
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرس المشاركين خلال "مسيرة الأعلام" اليمينية الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة (الأوروبية)
القوات الإسرائيلية تعتقل متظاهرا فلسطينيا قبل بدء "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية بجوار باب العامود في القدس المحتلة (الأوروبية)
القوات الإسرائيلية اعتقلت عشرات المتظاهرين الفلسطينيين قبل بدء مسيرة المستوطنين الإسرائيلية (الأوروبية)
عنصرية قوات الاحتلال الإسرائيلي حاضرة دوما في اعتقال أصحاب الأرض والحق (الأوروبية)
الحكومة الإسرائيلية باركت مسيرة المستوطنين وشجعت المشاركين فيها وأشادت بهم (الأناضول)
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"مسيرة الأعلام" التي نفذها المستوطنون اليهود، في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي محاولة مكشوفة لطمس تاريخ المدينة وتغيير حقيقة أنها عاصمة فلسطين (الأناضول)
سلطات الاحتلال نشرت أكثر من 3 آلاف شرطي وجندي من حرس الحدود الإسرائيلي لتأمين مسيرة المستوطنين (الأناضول)
حماية إسرائيلية مكثفة للمستوطنين المتجهين للمشاركة في "مسيرة الأعلام" (الأناضول)
المستوطنون المشاركون في المسيرة يتلقون التهاني من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي تعهد لهم بأن تكون القدس الموحدة "عاصمة لإسرائيل" (الأوروبية)
طائرة دون طيار تحمل العلم الفلسطيني ترفرف فوق أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة ردا على مسيرة المستوطنين (الأوروبية)
فتى فلسطيني يتحدى أحد المستوطنين المشاركين في المسيرة ملوحا بعلامة النصر (رويترز)
قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت عشرات الفلسطينيين الذين خرجوا بمسيرة للأعلام الفلسطينية في القدس المحتلة (الأناضول)
مواطن فلسطيني يرفع علم بلاده خلال احتجاج على مسيرة المستوطنين عند حاجز حوارة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
الفلسطينيون يجمعون على حقيقة أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية (الأناضول)
فلسطينيون يرفعون العلم الفلسطيني من نافذة منزلهم بغزة ردا على مسيرة المستوطنين في القدس المحتلة (الأناضول)
حرق العلم الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
...وتظل رمزية العلم الفلسطيني تؤرق المحتل (رويترز)