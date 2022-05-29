علم فلسطين يتصدى لأعلام الاحتلال

انتاب الذعر جموع المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين احتشدوا لحمايتهم في القدس المحتلة، اليوم الأحد، وهم يشاهدون طائرة مسيّرة تحمل العَلم الفلسطيني، في سماء باب العامود بالقدس المحتلة. وتزامن إطلاق الطائرة المسيّرة التي حلقت لدقائق، مع وصول دفعات المستوطنين المتطرفين إلى المنطقة، للمشاركة فيما يسمى بـ"مسيرة الأعلام" والتي جاء الرد الفلسطيني عليها بمسيرة للأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، وسارعت قوات الاحتلال إلى قمع عشرات الفلسطينيين المشاركين فيها، كما انطلقت مسيرات مشابهة في قطاع غزة ومناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واستنفرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قواتها لتأمين "مسيرة الأعلام" التي نظمها مستوطنون ومتطرفون يهود لإحياء ما يسمى بـ"يوم توحيد القدس"، وهو ذكرى ضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الشرقي من المدينة، بعد احتلاله في يونيو/حزيران 1967. كما استنفرت قواته الجوية، وكثفت نشر منظومات القبة الحديدية؛ خشية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وجنوب لبنان". وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، حالة التأهب القصوى في مدينة القدس المحتلة، قبل يوم واحد من المسيرة الاستفزازية.