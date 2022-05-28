تدريبات عسكرية يابانية على التصدي لغزو جزيرة

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تدريباتها العسكرية السنوية بالذخيرة الحية عند سفح جبل فوجي (وسط اليابان) اليوم السبت. وشارك فيها نحو 3300 فرد و36 دبابة ومركبة أخرى. كما تم استخدام أسلحة أخرى مختلفة، بما في ذلك مدافع "هاوتزر" (howitzer)، التي قدمتها الولايات المتحدة وألمانيا إلى أوكرانيا.

وجرت التدريبات في قاعدة عسكرية في غوتيمبا بالقرب من جبل فوجي بمحافظة شيزوكا. وتعد تدريبات اليوم الأكبر من نوعها التي أجرتها قوات الدفاع الذاتي في اليابان واستخدمت فيها الذخيرة الحية، واستند المشاركون فيها إلى سيناريو غزو جزيرة يابانية نائية.

المعروف أنه في أعقاب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حدّ دستورها بعد الحرب من استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية، لتصبح القوات اليابانية للدفاع عن النفس، ولم يرفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلا في عام 2014.