بالصور

بالصور|يابان

تدريبات عسكرية يابانية على التصدي لغزو جزيرة

28/5/2022

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تدريباتها العسكرية السنوية بالذخيرة الحية عند سفح جبل فوجي (وسط اليابان) اليوم السبت. وشارك فيها نحو 3300 فرد و36 دبابة ومركبة أخرى. كما تم استخدام أسلحة أخرى مختلفة، بما في ذلك مدافع "هاوتزر" (howitzer)، التي قدمتها الولايات المتحدة وألمانيا إلى أوكرانيا.

وجرت التدريبات في قاعدة عسكرية في غوتيمبا بالقرب من جبل فوجي بمحافظة شيزوكا. وتعد تدريبات اليوم الأكبر من نوعها التي أجرتها قوات الدفاع الذاتي في اليابان واستخدمت فيها الذخيرة الحية، واستند المشاركون فيها إلى سيناريو غزو جزيرة يابانية نائية.

المعروف أنه في أعقاب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حدّ دستورها بعد الحرب من استخدام القوة كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية، لتصبح القوات اليابانية للدفاع عن النفس، ولم يرفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلا في عام 2014.

أفراد من قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية ينزلون من طائرة مروحية من طراز "شينوك سي إتش 47" خلال التدريبات (الأوروبية)
اعلان
عدد عناصر قوات الدفاع الذاتي اليابانية المشاركة في التدريبات بلغ المشاركين بلغ 3300 فرد (رويترز)
مركبة ذاتية الدفع مجهزة بمدافع "هاوتزر" في أثناء تمرين بالذخيرة الحية (الأوروبية)
للعام الثالث على التوالي، لم تفتح التدريبات للجمهور الياباني بسبب جائحة كورونا (الأوروبية)
طائرة مقاتلة من طراز "ميتسوبيشي إف 2" تحلق خلال تمرين بالذخيرة الحية، وهي مقاتلة اعتراضية هجومية تخدم في سلاح الجو الياباني، وتم تصنيعها بتعاون بين شركتي ميتسوبيشي اليابانية ولوكهيد مارتن الأميركية لمصلحة اليابان (غيتي)
مركبات هجومية برمائية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية خلال التدريبات (غيتي)
اعلان
عشرات الدبابات شاركت في التدريبات التي تعد الأكبر من نوعها (الأوروبية)
مركبة قتالية متنقلة مموهة من قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية تشارك في تدريب بالذخيرة الحية (غيتي)
مدافع "هاوتزر" كالتي قدمتها الولايات المتحدة وألمانيا إلى أوكرانيا حاضرة في التدريبات (الأوروبية)
أفراد من قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية عقب إنزالهم بالطائرات المروحية في قاعدة التدريبات (الأوروبية)
تم نشر لواء برمائي سريع متخصص في عمليات الإنزال خلال التدريبات (الأوروبية)
للمرة الأولى، تشارك في تدريبات قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية طائرات من طراز "بوينغ ڤي-22 أوسبري"، وهذا الطراز هو أول طائرة تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه، وتجمع بين القدرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل الطائرات المروحية، إلى جانب سرعة التحليق العالية، التي تميز الطائرات ثابتة الجناح (غيتي)
نظام صواريخ أرض-بحر يشارك في التدريبات التي سايرت سيناريو غزو جزيرة يابانية نائية (الأوروبية)
شاهد وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، اليوم السبت تدريبات عسكرية سنوية تجريها قوات الدفاع الذاتي في بلاده (غيتي)