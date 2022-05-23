عاصفة رملية تضرب العراق

ضربت عاصفة رملية جديدة العراق، اليوم الاثنين، وهي الأشد خلال عام والسابعة خلال شهر، وطالت أغلب المحافظات العراقية. وتسببت في إغلاق جميع المطارات الدولية والمحلية، وأعلن اليوم عطلة رسمية، واستنفرت الأجهزة الأمنية والصحية والمرورية والهيئات الكهربائية، إثر العاصفة، التي تسببت في انعدام الرؤية.

ويشهد العراق في عموم مناطقه، وخاصة الغربية منه، عواصف ترابية طيلة فصول السنة، بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الغبار وهو ما انعكس على حياة المواطنين، خاصة ممن يعانون من الحساسية والربو والتهاب القصبات الهوائية.