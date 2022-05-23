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بالصور|عراق

عاصفة رملية تضرب العراق

23/5/2022-|آخر تحديث: 23/5/202207:35 PM (مكة المكرمة)

ضربت عاصفة رملية جديدة العراق، اليوم الاثنين، وهي الأشد خلال عام والسابعة خلال شهر، وطالت أغلب المحافظات العراقية. وتسببت في إغلاق جميع المطارات الدولية والمحلية، وأعلن اليوم عطلة رسمية، واستنفرت الأجهزة الأمنية والصحية والمرورية والهيئات الكهربائية، إثر العاصفة، التي تسببت في انعدام الرؤية.

ويشهد العراق في عموم مناطقه، وخاصة الغربية منه، عواصف ترابية طيلة فصول السنة، بسبب تأثره بتغير المناخ وزيادة الجفاف ومعدل التصحر وقلة هطول الأمطار وضعف الإيرادات المائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الغبار وهو ما انعكس على حياة المواطنين، خاصة ممن يعانون من الحساسية والربو والتهاب القصبات الهوائية.

طريق مؤد إلى مطار بغداد الدولي يبدو خاليا من السيارات حيث تسببت العاصفة في إغلاق كافة مطارات البلاد (الأوروبية)
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تمثال الشاعر أبو الطيب المتنبي في بغداد محاطا بالرمال التي أثارتها العاصفة (رويترز)
كثافة الغبار تحول دون وضوح الرؤية وسط النهار (الأوروبية)
رجال المرور يحاولون القيام بمهامهم وسط العاصفة الترابية للحيلولة دون وقوع حوادث سير (رويترز)
هكذا بدا نصب كهرمانة في شارع السعدون ببغداد، وهو عبارة عن نافورة تصور مشهدا من حكاية علي بابا والـ40 لصا، حيث تغلبت الخادمة مرجانا على اللصوص بخداعهم للاختباء داخل الجرار ثم سكبت عليها الزيت الساخن. وهو من عمل النحات العراقي محمد غني (رويترز)
الغبار يكسو أجواء أربيل وسط المدينة حيث تدهورت الرؤية ومن ثم حركة المرور بسبب العاصفة (الأناضول)
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السلطات العراقية حذرت المواطنين من الخروج من منازلهم على مدى 48 ساعة، لتجنب الاختناق، خصوصا المصابين بالربو وصعوبة التنفس (الأناضول)
العاصفة الرملية جعلت القيادة على الطرق مغامرة محفوفة بالمخاطر (الأوروبية)
العاصفة الرملية تربك حياة الجميع (رويترز)
أطفال عراقيون يراقبون الجواميس في مزرعة بمنطقة الفضيلية بشرق بغداد (رويترز)
العراق يتأثر، منذ مساء أمس الأحد، بمرتفع جوي من شرق البحر المتوسط، ترافقه كتلة هوائية باردة، حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة أقل من درجة الحرارة السائدة في الأيام الماضية (رويترز)
الأرصاد الجوية العراقية توقعت أن تضرب العاصفة محافظات العراق الشمالية والجنوبية، وذكرت أنها ستكون تحت تأثير الغبار العالق حتى مساء غد الثلاثاء (رويترز)
طفل ينظف الأرض من الرمال والأتربة -التي حملتها العاصفة الرملية- في مرقد الإمام علي بالنجف (رويترز)
زائرات مرقد الإمام علي في النجف يرفعن أيديهن بالدعاء وسط هبوب العاصفة (رويترز)