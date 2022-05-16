بمشاركة الآلاف من عشاق كرة القدم.. كأس العالم الأصلية تطوف أبرز معالم قطر

على مدى 6 أيام، طافت النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم دولة قطر خلال جولتها الترويجية، التي تضمنت باقة من الأنشطة والفعاليات، بالتزامن مع بقاء نحو 200 يوم على انطلاق مونديال قطر 2022.

الجولة الترويجية للكأس ضمت أبرز معالم قطر والعديد من المحطات من مؤسسات رسمية وثقافية وتعليمية وأماكن عامة تحتوي على وجهات ترفيهية واجتماعية، وشارك آلاف المشجعين والمتحمسين لكرة القدم في فعاليات الجولة الترويجية للكأس، والتي جرت في ظل أجواء مفعمة بمشاعر الحماسة والتشويق، واختتمت في الحي الثقافي كتارا، على أن تخرج بعدها في جولة عالمية تنتهي بالعودة من جديد إلى الدوحة قبل مباراة افتتاح المونديال يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.