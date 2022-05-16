بالصور

بالصور|قطر

بمشاركة الآلاف من عشاق كرة القدم.. كأس العالم الأصلية تطوف أبرز معالم قطر

الجولة الترويجية لكأس العالم الأصلية انطلقت من مركز تمكين ورعاية كبار السن -إحسان- الجزيرة نت
محمد السيد
16/5/2022

على مدى 6 أيام، طافت النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم دولة قطر خلال جولتها الترويجية، التي تضمنت باقة من الأنشطة والفعاليات، بالتزامن مع بقاء نحو 200 يوم على انطلاق مونديال قطر 2022.

الجولة الترويجية للكأس ضمت أبرز معالم قطر والعديد من المحطات من مؤسسات رسمية وثقافية وتعليمية وأماكن عامة تحتوي على وجهات ترفيهية واجتماعية، وشارك آلاف المشجعين والمتحمسين لكرة القدم في فعاليات الجولة الترويجية للكأس، والتي جرت في ظل أجواء مفعمة بمشاعر الحماسة والتشويق، واختتمت في الحي الثقافي كتارا، على أن تخرج بعدها في جولة عالمية تنتهي بالعودة من جديد إلى الدوحة قبل مباراة افتتاح المونديال يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جولة كأس العالم بالمدينة الآسيوية رسالة مفادها دور العمال في بناءئ ملاعب مونديال قطر - الجزيرة نت
جولة كأس العالم بالمدينة الآسيوية لتكريم العمال على دورهم في بناء ملاعب المونديال (الجزيرة)
اعلان
الجولة الترويجية قدمت رسائل متعددة خلال محطتها في مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة - الجزيرة نت
الجولة الترويجية قدمت رسائل متعددة خلال محطاتها من ضمنها مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة (الجزيرة)
طفلان قطريان يتطلعان لمونديال قطر عبر التقاط صورة تذاكرية مع الكأس - الجزيرة نت
أطفال قطريون يلتقطون صورة تذاكرية مع الكأس (الجزيرة)
مواطنون ومقيمون تفننوا في التقاط السلفي مع كأس العالم الأصلية - الجزيرة نت
التقاط صورة مع الكأس كان هدف كل من يحضر جولة كأس العالم الأصلية (الجزيرة)
دوحة فيستفال إحدى محطات الجولة الترويجية لكأس العالم الأصلية - الجزيرة نت
المجمعات التجارية الكبرى كانت إحدى محطات الجولة الترويجية لكأس العالم (الجزيرة)
سوق واقف أحد أبرز معالم الدوحة التي استضافت جولة كأس العالم - الجزيرة نت
سوق "واقف" أحد أبرز المعالم السياحية بالدوحة كان على موعد مع الكأس الأصلية (الجزيرة)
اعلان
كافو أسطورة كرة القدم البرازيلية وسفير إرث قطر كان ضيف شرف الحفل الختامي للجولة التروجيجية - الجزيرة نت
كافو أسطورة كرة القدم البرازيلية كان ضيف شرف الحفل الختامي للجولة الترويجية (الجزيرة)
زوار متحف قطر الأولمبي والرياضي استمتعوا بجولة الكأس - الجزيرة نت
زوار متحف قطر الأولمبي والرياضي استمتعوا بجولة الكأس (الجزيرة)
استدل الستار على الجولة الترويجية لكأس العالم الأصلية بحفل ختامي حضره الآلاف من عشاق كرة القدم في الحي الثقافي كتارا - الجزيرة نت
أسدل الستار على الجولة الترويجية لكأس العالم الأصلية بحفل ختامي حضره الآلاف في الحي الثقافي كتارا (الجزيرة)